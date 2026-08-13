Mery Murúa presenta “El Milagro”, un homenaje al tango del interior y a las mujeres de su familia

Mery Murúa tiene una deuda pendiente con el tango y decidió saldarla mirando hacia sus propias raíces. La cantante cordobesa presentará este domingo a las 20, en el Teatro Comedia, “El Milagro”, un espectáculo inspirado en el pueblo donde nació su madre y en los primeros tangos que escuchó durante su infancia.

“Me debo un disco de tango”, contó Murúa en diálogo con Cadena 3. Desde hace tiempo integra la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, que depende de la Provincia y tiene su sede artística en el Teatro San Martín. Esa experiencia terminó de acercarla a un género que siempre estuvo presente en su vida.

Pero su búsqueda no pasa por volver a interpretar los clásicos más conocidos. “No me veía haciendo una nueva versión de ‘Volver’. Ya son insuperables las que hay”, explicó. En cambio, comenzó a preguntarse dónde había aprendido a escuchar y sentir el tango.

La respuesta apareció en Milagro, el pueblo donde nació su madre. Allí, en un patio de tierra, Mery escuchó cantar a su mamá y a sus tías, mientras sus tíos, los Varela, tocaban el acordeón. De esa memoria familiar surgió la necesidad de construir una nueva mirada sobre el género.

“Me di cuenta de que había mucha necesidad de mi parte de cantar tangos que pertenezcan y que hablen de nosotros, de acá, del interior”, señaló.

Tangos propios y memoria familiar

Murúa compuso algunos de los tangos que forman parte de esta nueva etapa. Si bien todavía no están destinados a integrar un disco, decidió presentarlos en vivo para probarlos, compartirlos y seguir dándoles forma.

En ese proceso cuenta con músicos de enorme trayectoria, como Damián Torres, director de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana y responsable de los arreglos, y el guitarrista Daniel Soria, con quien trabaja desde hace años.

La artista define esas canciones como “un pan abajo del brazo” o una ofrenda para estos tiempos. Son composiciones atravesadas por recuerdos, consejos familiares y la mirada de una mujer que recupera las voces de quienes marcaron su historia.

Uno de esos tangos nació de las frases que su madre le repetía. “A qué volver, decía mi mamita. Busque otros rumbos, enfréntese a la vida”, canta Murúa en una letra que reivindica la independencia, el estudio y la necesidad de construir un camino propio.

Una constelación de mujeres

Uno de los momentos más especiales de “El Milagro” será la participación de varias mujeres de la familia de Murúa. Tías, primas, sobrinas y otras cantoras que nunca o pocas veces pisaron un escenario compartirán la presentación con ella.

“Va a ser una gran constelación”, anticipó la cantante, quien aseguró que se trata de algo que se debía desde hacía tiempo.

Entre las invitadas estará también su hermana Claudia, religiosa de la congregación Hermanitas de la Paz, quien tiene experiencia musical y llegó a cantar el salmo durante las celebraciones por la canonización de José Gabriel del Rosario Brochero.

El espectáculo tendrá una formación de tango tradicional, con bandoneón, guitarra, piano y contrabajo, a la que se sumará una cuerda de cuatro violines.

Una guitarra con más de un siglo de historia

La presentación tendrá además un objeto cargado de significado: la guitarra de su abuelo, instrumento con el que aprendió a tocar su madre y que luego utilizó la propia Mery para estudiar.

La guitarra, que tiene más de cien años, estaba deteriorada y fue recientemente restaurada por el luthier y amigo Juan Lapido.

“Me la entregó restaurada. La estoy estrenando hoy”, contó Murúa durante la entrevista. Con ese instrumento volverá a cantar “Vieja viola”, en otro de los momentos atravesados por la memoria y la historia familiar.

“El Milagro” se presentará este domingo 16 a las 20 en el Teatro Comedia. Las entradas pueden adquirirse por Ticketek y en la boletería del teatro, que ofrece un 10% de descuento para jubilados.

Entrevista de "Viva la Radio"