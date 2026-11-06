El Senado de Paraguay destituyó por unanimidad al presidente Santiago Peña

El Senado de Paraguay aprobó por unanimidad la destitución de Santiago Peña, quien dejó de ser presidente en medio de una profunda crisis política y financiera vinculada al colapso de Ueno Bank. La votación reunió 44 votos afirmativos y registró una sola ausencia. El Congreso avanzó así con la sentencia política contra el mandatario, acusado de mal desempeño de sus funciones.

Una comisión bicameral tomará juramento a Pedro Alliana, hasta ahora vicepresidente, quien asumirá la conducción del país.

La definición fue seguida desde el Congreso paraguayo por el enviado especial de Cadena 3, Jonatan Raimundo, quien confirmó al aire la resolución del Senado: “Ha sido destituido Santiago Peña, el presidente de la Nación. Fue destituido por unanimidad”, informó mientras los legisladores comenzaban a realizar declaraciones tras la votación.

El periodista describió una fuerte presencia de medios y colegas alrededor del presidente de la Cámara Alta, en un escenario de expectativa por las consecuencias políticas de la decisión.

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“Es un mensaje de que al pueblo hay que escuchar”

Tras conocerse la destitución, Raimundo dialogó con uno de los senadores que permanecían en el Congreso. Consultado sobre el significado de la decisión, el legislador sostuvo que se trataba de una señal dirigida a la dirigencia política y a las instituciones financieras.

“Es un mensaje de que al pueblo hay que escuchar y de que no se le toca el dinero y el bolsillo a la gente”, afirmó.

En su explicación, cuestionó las condiciones de los servicios públicos y mencionó las dificultades que atraviesa la población para acceder a la salud y la educación. En particular, criticó que algunas necesidades sanitarias deban ser cubiertas mediante actividades de recaudación comunitaria.

El senador también advirtió sobre la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas, económicas y financieras. “Es sumamente difícil que vuelva la confianza porque se le ha hecho tanto daño al pueblo hace años y ya no confían en nada”, expresó.

Además, reconoció el costo político de haber defendido previamente el derecho de Peña a contar con una instancia de defensa. Según explicó, había sostenido que debía respetarse una garantía constitucional y otorgarse la prórroga solicitada, aunque esa postura recibió cuestionamientos.

“Es una garantía constitucional, pero es que la gente ya no confía en ninguno de nosotros, en nadie de la clase política”, señaló.

La crisis de Ueno Bank y la salida de Peña

La destitución se produjo después de la crisis generada por el colapso de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus fondos y abrió cuestionamientos sobre los vínculos comerciales que Peña había mantenido con la entidad.

En medio de la presión política, el mandatario había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no aceptó su dimisión y resolvió continuar con el juicio político.

Durante el proceso, los abogados defensores se presentaron ante el Senado sin la presencia del presidente, mientras que ocho diputados asumieron el papel de fiscales y expusieron las acusaciones. La Cámara Alta había rechazado previamente los planteos de la defensa y admitido las pruebas acusatorias.

La senadora Celeste Amarilla, una de las voces que respaldó la acusación, había sostenido que el procedimiento debía concluir con la destitución. También había señalado la existencia de indicios de que Peña habría gobernado en beneficio propio y de personas de su entorno.

Pedro Alliana asumirá la Presidencia

Con la aprobación de la sentencia política, Paraguay inicia una nueva etapa institucional. Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, será juramentado por una comisión bicameral del Congreso para asumir la Presidencia.

La salida de Peña ocurre en un contexto de fuerte cuestionamiento a la dirigencia política y de incertidumbre por la situación de los ahorristas afectados por el caso Ueno Bank.

Informe de Jonatan Raimundo, enviadio especial a Paraguay.