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El Parque del Kempes permanece cerrado de manera preventiva hasta el 1 de octubre

El predio está cerrado desde el 21 de septiembre luego de la caída de un poste de luz. Cuadrillas de EPEC trabajan junto con personal del parque para revisar las instalaciones y realizar las reparaciones.

24/09/2026 | 17:15Redacción Cadena 3

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Cierre preventivo del Parque del Kempes

FOTO: Cierre preventivo del Parque del Kempes

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El Parque del Kempes permanece cerrado de manera preventiva tras las fuertes ráfagas de viento registradas en los últimos días, que provocaron la caída de un poste de luz dentro del predio.

Ante esta situación, se dispuso el cierre total del parque para garantizar la seguridad de las personas que habitualmente concurren al lugar. Desde el 21 de septiembre, cinco cuadrillas de EPEC trabajan junto con personal del Parque del Kempes en un relevamiento integral de los postes y luminarias.

Las tareas no se limitan a la zona del bulevar, sino que también incluyen las luminarias ubicadas a lo largo de los senderos. Los equipos realizan controles, reparaciones y, cuando es necesario, el reemplazo de los elementos que puedan representar algún riesgo.

En los últimos días se había analizado la posibilidad de habilitar parcialmente el predio durante este fin de semana. Sin embargo, finalmente se decidió mantener el cierre preventivo y realizar una revisión completa de las instalaciones antes de permitir nuevamente el ingreso del público.

La medida apunta a evitar situaciones de riesgo, ya que un vallado parcial podría ser desplazado y permitir el acceso a sectores que todavía se encuentran bajo revisión.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, si las tareas avanzan según lo previsto, el Parque del Kempes volverá a estar habilitado el 1 de octubre.

Mientras tanto, los parques Bustos y Chateau se encuentran habilitados y pueden ser utilizados por la ciudadanía.

Informe de Jorge Mercado

Lectura rápida

¿Qué? El Parque del Kempes está cerrado de manera preventiva por la caída de un poste de luz.

¿Quién? Las cuadrillas de EPEC y el personal del Parque del Kempes están a cargo de las tareas de revisión.

¿Cuándo? El parque permanecerá cerrado hasta el 1 de octubre, si las tareas avanzan según lo previsto.

¿Dónde? En el Parque del Kempes, ubicado en Córdoba.

¿Por qué? Para garantizar la seguridad de los visitantes tras los daños causados por el viento.

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