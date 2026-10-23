Cuatro escenarios y grandes bandas: Rosario vibra con un nuevo Festival Bandera
Entre el estadio Gabino Sosa y el predio de la estación Rosario Central Córdoba, se presentarán La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo, Bándalos Chinos y Peces Raros, entre otras.
23/10/2026 | 19:17Redacción Cadena 3
FOTO: Archivo.- El Festival Bandera cambia de sede pero promete igualmente vibraciones.
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Audio. El Festival Bandera cambia de sede pero mantiene las vibraciones en Rosario.
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El Festival Bandera tendrá este sábado 24 de octubre una nueva edición en Rosario, con escenarios distribuidos entre el estadio Gabino Sosa, del club Central Córdoba, y el predio de la estación Rosario Central Córdoba. Mientras avanzan los preparativos para recibir al público, las posibles vibraciones que podrían sentirse en las viviendas cercanas también se instalaron en la conversación, a partir de las inquietudes expresadas por algunos vecinos.
Durante la recorrida del móvil de Cadena 3 Rosario por el predio, se advirtió el avance de los trabajos de montaje de escenarios, estructuras y equipos de sonido, mientras los técnicos ultimaban detalles para el evento. La propuesta contará con cuatro escenarios: los espacios Norte y Sur estarán ubicados en el sector de la estación ferroviaria, mientras que los escenarios Bandera y Rosario funcionarán dentro del estadio.
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La programación incluye a La Vela Puerca y Las Pastillas del Abuelo como protagonistas de los cierres de los escenarios Norte y Sur, respectivamente. También se presentarán Los Bándalos Chinos y Peces Raros, entre otras bandas que formarán parte de la jornada.
Sin embargo, además de la expectativa musical, durante el reporte radial surgieron comentarios sobre las posibles molestias que podría ocasionar el espectáculo en las inmediaciones. Algunos vecinos manifestaron preocupación por el volumen de la música y las vibraciones que podrían producirse durante los momentos de mayor intensidad, especialmente cuando el público salta al ritmo de las canciones.
En ese contexto, los conductores hicieron referencia al fenómeno conocido popularmente como el “hombre sismo”, en alusión al intenso pogo que suele acompañar los recitales de determinadas bandas. También compartieron experiencias relacionadas con las vibraciones que pueden percibirse en edificios próximos a estadios durante partidos de fútbol y espectáculos masivos.
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El actual campeón, Agustín Canapino, destacó a Cadena 3 la presencia del TC en la ciudad y la convocatoria de público. “La categoría más importante tiene que estar en Rosario”, afirmó.
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En paralelo, los trabajos continuaban en el estadio, donde se instalaron placas encastrables para proteger parte del césped destinado al público. La distribución de los escenarios permitirá que las bandas se alternen sin que los asistentes deban desplazarse hacia extremos opuestos del predio.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? El Festival Bandera se realizará el sábado 24 de octubre en Rosario.
¿Quiénes son algunos de los artistas que se presentarán? Se presentarán La Vela Puerca y Las Pastillas del Abuelo, entre otros.
¿Dónde se ubicará el festival? El festival se llevará a cabo en el estadio Gabino Sosa y en la estación Rosario Central Córdoba.
¿Qué preocupaciones tienen los vecinos? Algunos vecinos están preocupados por el volumen de la música y las vibraciones que podría generar el evento.
¿Qué fenómeno se menciona en relación a los conciertos? Se hace referencia al fenómeno del “hombre sismo”, relacionado con el pogo en los recitales.