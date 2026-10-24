El Niño en la región centro: "Vamos a tener un clima bipolar en los próximos días"

El máster y técnico en meteorología y diplomado en cambio climático, Rafael Di Marco, explicó que la primavera tendrá jornadas de temperaturas variables, con períodos cálidos interrumpidos por lluvias y descensos térmicos. En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, señaló que pueden registrarse días con características primaverales, aunque no se mantendrán de manera sostenida.

“Vamos a tener días de primavera, pero seguidos con días de lluvia donde las temperaturas van a volver a bajar”, sostuvo. Como ejemplo, anticipó que durante la próxima semana podrían registrarse máximas cercanas a los 26 o 27 grados, aunque después volverían a cambiar las condiciones. Por esa alternancia, definió el panorama como un “clima bipolar”.

Consultado sobre las bajas temperaturas en plena primavera, Di Marco aclaró que el calentamiento global no implica que todas las regiones del planeta registren temperaturas elevadas al mismo tiempo. Explicó que pueden convivir episodios de calor extremo en algunas zonas con condiciones frías en otras, debido al comportamiento de la atmósfera y a las diferencias regionales.

En ese sentido, advirtió sobre los registros de temperatura oceánica que, según indicó, se encuentran fuera de los valores habituales. También remarcó que la actividad humana acelera el cambio climático y modifica sus efectos. “El hombre tiene que hacerse cargo de lo que está haciendo”, afirmó, al mencionar el uso de combustibles fósiles y las emisiones de dióxido de carbono.

Durante la entrevista, el especialista también se refirió a la duración del fenómeno de El Niño. Para el este y noreste de Argentina, además de sectores de Paraguay, Uruguay y Brasil, estimó que sus efectos podrían extenderse hasta marzo e incluso abril. Aclaró que se trata de una proyección y que las condiciones podrían variar según la región.

Por otra parte, planteó la necesidad de que distintos sectores económicos incorporen información meteorológica a sus decisiones. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que las agencias de viajes trabajen junto con especialistas para orientar a quienes planean sus vacaciones, de acuerdo con las condiciones climáticas previstas en cada destino.

Finalmente, Di Marco consideró que la información sobre el tiempo también debería tenerse en cuenta en otras actividades comerciales y productivas. Mientras tanto, para los próximos días, el panorama estará marcado por la alternancia entre temperaturas más elevadas, lluvias y nuevos descensos térmicos, en una primavera que, por ahora, no logra instalarse de manera sostenida.

Entrevista de Jonatan Raimundo.