"El Camino de Brochero": todo listo para una nueva edición de la tradicional peregrinación serrana

FOTO: Córdoba vivirá este sábado una masiva caminata en homenaje al Cura Gaucho (archivo).

En el marco de la previa de la emblemática caminata “El Camino de Brochero”, el director de Turismo y Cultura de Villa Cura Brochero, Ariel Panella, detalló este viernes a la noche a Cadena 3 las expectativas y la organización de una jornada que volverá a convocar a miles de fieles.

El funcionario explicó que la travesía de 28 kilómetros consiste en un trayecto en descenso desde Giulio Cesare hacia la plaza central del pueblo.

Asimismo, recordó que este camino coincide con el trazado histórico construido por el propio San José Gabriel del Rosario Brochero para conectar el Valle de Traslasierra con la capital cordobesa y el Valle de Punilla.

Respecto al operativo de contención, Panella remarcó el profundo trabajo en equipo que conllevó la reprogramación de la fecha para garantizar la seguridad física de los caminantes frente a las inclemencias del tiempo.

A lo largo del sendero, se disponen postas de hidratación abastecidas con agua, frutas y barras de cereal, sumadas a la asistencia de paramédicos, enfermeros, ambulancias y combis de traslado para quienes sufran algún percance.

Este despliegue logístico cuenta con el respaldo de la Policía de Córdoba, brigadas del DUAR y ETAC, bomberos voluntarios y la colaboración activa de diversos municipios.

El punto de llegada está fijado en el Santuario de Brochero, frente a la plaza centenaria, previéndose el arribo de las delegaciones alrededor de las 15 para la posterior celebración de la misa.

Al culminar el trayecto, la organización pone a disposición de los exhaustos peregrinos servicios de podología y masajistas para contribuir a su recuperación física.

Para cerrar la jornada festiva, la plaza principal albergará espectáculos folklóricos en vivo con las presentaciones de Julio Cejas y Rodrigo Medina.

Un rasgo distintivo destacado por el director municipal es que la peregrinación se realiza predominantemente en grupos conformados por familias, amigos, comunidades parroquiales, agrupaciones scout y delegaciones escolares o universitarias.

Al mismo tiempo, las autoridades recomendaron que aquellas personas que no cuenten con la preparación física adecuada para afrontar la exigencia del sendero se sumen directamente a las actividades en la plaza y la iglesia.

Por último, Panella celebró la enorme repercusión del evento, señalando que la localidad registra una ocupación multitudinaria con visitantes llegados desde distintos rincones del país y de naciones limítrofes.

En sintonía con lo expresado por el intendente Carlos Oviedo, el funcionario concluyó que la figura del Cura Santo ha transformado a Villa Cura Brochero en un polo turístico de fe que ya no tiene techo.