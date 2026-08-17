Propietarios de billeteras de hardware cripto enfrentan nuevos riesgos de seguridad tras robos de datos

Los robos de datos en dos empresas de envío han incrementado el riesgo para los propietarios de billeteras de hardware criptográficas, quienes podrían enfrentar ataques físicos para robar sus fondos. Durante las últimas semanas, Trezor y SafePal informaron que miles de sus clientes sufrieron el robo de información personal y de envío debido a violaciones de seguridad en sus compañías de logística asociadas. Ambas empresas compartieron nombres, direcciones, correos electrónicos y números de teléfono de sus clientes con los proveedores de envío para la entrega de las billeteras.

Los ataques no comprometieron la seguridad de las billeteras, que son dispositivos que permanecen desconectados, dificultando el acceso de los hackers desde Internet. En cambio, los delincuentes apuntaron a la cadena de suministro más amplia para obtener información personal sobre los titulares de criptomonedas de alto valor.

Al robar nombres y direcciones de los clientes de billeteras de hardware, los atacantes exponen a los propietarios de criptomonedas a ataques físicos, donde podrían intentar obtener la frase semilla almacenada en la billetera mediante la fuerza o la violencia.

Estos ataques, conocidos como "wrench attacks" (ataques con llave inglesa), están en aumento, ya que los criminales buscan cada vez más criptomonedas de individuos con alto patrimonio. La compañía de seguridad blockchain CertiK confirmó que se reportaron decenas de ataques de este tipo durante 2025, con un aumento del 75% en comparación con el año anterior, donde los ladrones robaron más de 40 millones de dólares. La firma de análisis de criptomonedas Chainalysis estima que las cifras de este año se acercan a los 30 millones de dólares, con bandas delictivas utilizando secuestros e invasiones a hogares para exigir la frase semilla de las criptomonedas de las víctimas.

Con el conocimiento de la frase semilla de una persona, los atacantes pueden tomar el control irreversible de las criptomonedas de esa persona en la blockchain pública.

Tanto Trezor como SafePal también advirtieron a sus clientes que deben estar atentos a ataques de phishing, que se basan en enviar mensajes dirigidos al número de teléfono o correo electrónico de una persona con el fin de robar sus criptomonedas.

En un ataque separado a otra billetera de hardware a principios de este mes, los hackers robaron más de 130 millones de dólares en criptomonedas directamente de la blockchain al adivinar las contraseñas establecidas por la billetera Coldcard. Los delincuentes, que aún no han sido identificados, lograron predecir las frases semilla que las billeteras Coldcard generarían sin conexión para sus clientes. A pesar de que las billeteras y las frases semilla nunca tocaron Internet, los hackers pudieron generar las contraseñas de las billeteras de los clientes y robar sus fondos directamente de la blockchain.

Una de las víctimas comentó en una publicación en X que había hecho "todo bien", pero que "nada de eso importó… todo porque el hardware que creó la frase semilla originalmente tenía una línea en su código de 2021 que tenía una vulnerabilidad".