Descubren que arrugas diminutas en el grafeno generan potentes efectos eléctricos

Un grupo de investigadores de la Universidad de Rice reveló que arrugas extremadamente pequeñas en el grafeno pueden modificar drásticamente su comportamiento eléctrico. Este hallazgo proporciona evidencia experimental del fenómeno conocido como flexoelectricidad, donde una deformación desigual en un material provoca la generación de una carga eléctrica. Los resultados se publicaron en la revista Advanced Materials.

La investigación sugiere una nueva forma de controlar la electricidad en materiales que son solo unos pocos átomos de grosor. En lugar de alterar un material mediante la adición de productos químicos o combinándolo con otros, los científicos podrían ajustar sus propiedades eléctricas simplemente cambiando su forma. Esta estrategia podría contribuir al desarrollo de sensores más sensibles y dispositivos electrónicos extremadamente delgados en el futuro.

"Nuestro trabajo demuestra que incluso una arruga ordinaria puede convertirse en una característica electrónica extraordinaria cuando se observa a escala atómica", afirmó Pulickel Ajayan, profesor de ingeniería y coautor del estudio. "Al demostrar que la geometría por sí sola puede remodelar el comportamiento eléctrico en el grafeno, abrimos un nuevo camino para diseñar materiales cuyas propiedades se pueden controlar a través de su estructura en lugar de su química".

Analizando el grafeno a escala atómica

El grafeno está compuesto por una sola capa de átomos de carbono. En este estudio, los investigadores se centraron en arrugas que se formaron de manera natural en el material. Algunas de las curvaturas se comprimieron en regiones menores a una milmillonésima de metro. A esa escala, la intensa curvatura puede hacer que los electrones se desplacen ligeramente hacia un lado del grafeno.

"Imagina doblar una regla flexible, pero el doblez está comprimido en un espacio menor a una milmillonésima de metro", explicó Sathvik Ajay Iyengar, exestudiante de doctorado en Rice y autor principal del estudio. "A esa escala, los electrones en el grafeno se desplazan ligeramente hacia un lado, creando dos lados eléctricos opuestos, como los extremos de una pequeña batería".

Para investigar el efecto, el equipo utilizó sondas microscópicas especializadas para mapear la forma de las arrugas y medir la energía eléctrica local y la corriente. También emplearon espectroscopía Raman, un método basado en láser que muestra cómo se están estirando o comprimiendo los átomos. Las simulaciones por computadora ayudaron a predecir cómo la curvatura debería influir en el movimiento de los electrones.

Al comparar arrugas altamente curvadas con áreas adyacentes de grafeno plano, los investigadores lograron separar los efectos eléctricos producidos por la curvatura de otras posibles influencias.

"Estudios anteriores a menudo examinaron doblados más suaves o dependieron de presión externa, lo que dificultó separar este sutil efecto", comentó Iyengar. "Comparar las arrugas agudas con el grafeno plano nos permitió identificar claramente el papel de la curvatura extrema".

Arrugas agudas producen efectos eléctricos fuertes

El equipo descubrió que las arrugas en el grafeno se comportaban de manera similar a filas de pequeños baches eléctricos. En sus puntas agudas, las arrugas alteraron la energía eléctrica local. Una vez que se aplicó un voltaje de aproximadamente un voltio, los investigadores detectaron consistentemente una corriente eléctrica. Las mediciones coincidieron estrechamente con lo que los modelos por computadora habían predicho.

La intensidad de la respuesta estuvo más relacionada con cuán aguda era cada arruga que con su altura. Los investigadores estimaron que la polarización resultante fue entre 100,000 y 10 millones de veces más fuerte que la polarización observada en sistemas flexoelectricos mucho más grandes. La polarización se refiere a la separación de cargas eléctricas positivas y negativas dentro de un material.

"La agudeza de la arruga resultó ser mucho más importante que su tamaño general", dijo Iyengar. "Eso nos indica que podemos potencialmente ajustar el comportamiento eléctrico controlando cuidadosamente la curvatura a escala nanométrica".

Una predicción de 2008 recibe apoyo experimental

Los orígenes de este descubrimiento se remontan a 2008. En ese momento, el físico teórico Vincent Meunier predijo que al doblar bruscamente el grafeno, se podrían reorganizar sus electrones y generar una respuesta eléctrica. Meunier, actualmente titular de la Cátedra P. B. Breneman y jefe del Departamento de Ciencias de la Ingeniería y Mecánica en la Universidad Estatal de Pensilvania, es coautor del nuevo estudio.

Cuando se realizó la predicción por primera vez, medir tal efecto en doblados de solo unos pocos átomos de ancho resultó extremadamente desafiante.

Años después, Iyengar revisó datos que había recolectado con Manoj Tripathi, coautor del estudio y actualmente en South Dakota Mines. Notó señales eléctricas inusuales que aparecían en las arrugas más agudas del grafeno y compartió los resultados con Meunier, quien había coasesorado su trabajo doctoral.

"Cuando Sathvik me mostró las mediciones que él y Manoj habían recolectado, nos dimos cuenta de que las señales inusuales podrían proporcionar una conexión experimental a una idea que habíamos predicho muchos años antes", comentó Meunier. "Unir los experimentos y los cálculos a escala atómica nos permitió probar esa conexión directamente".

Una nueva ruta hacia la electrónica ultradelgada

Los hallazgos ofrecen a los investigadores una forma de investigar si controlar deliberadamente la curvatura de las arrugas en el grafeno podría utilizarse para ajustar las propiedades eléctricas del material. Si este enfoque resulta práctico, podría ayudar a los científicos a desarrollar sensores más sensibles y dispositivos electrónicos ultradelgados.

En lugar de tratar las arrugas solo como imperfecciones, los investigadores podrían utilizarlas como características funcionales cuya geometría ayuda a determinar cómo se comporta la electricidad.

"La naturaleza ya crea estas pequeñas arrugas para nosotros", afirmó Iyengar. "Entender cómo influyen en el comportamiento eléctrico proporciona a los científicos otra herramienta para diseñar futuras tecnologías utilizando la estructura del material en sí".

Los autores adicionales incluyen a James McHugh de la Universidad de Manchester, Jonathan Salvage de la Universidad de Brighton, Robert Vajtai de Rice, Venkataramana Gadhamshetty de la Escuela de Minas de Dakota del Sur y el coautor Alan Dalton de la Universidad de Sussex.

La investigación fue apoyada por la Quad Fellowship, el Sussex Strategy Development Fund, la Dame Kathleen Ollerenshaw Fellowship de la Universidad de Manchester y la National Science Foundation.