La provincia de Santa Fe recibió más de 91 mil visitantes y el turismo dejó casi $13 mil millones

FOTO: En Rosario, Crack Bang Boom, ReDi 2026 y las TC Pick Up fueron los principales atractivos,

El fin de semana largo por la conmemoración del paso a la inmortalidad del general José de San Martín dejó más de 91 mil visitantes en la provincia de Santa Fe y un impacto económico estimado en $12.952 millones, según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La ocupación promedio provincial se ubicó cerca del 64%, aunque en algunas de las principales ciudades superó el 80% en establecimientos hoteleros. En total, se estimaron 30.411 turistas, con una permanencia promedio de 2,1 noches, y otros 60.822 excursionistas, lo que llevó el movimiento a 91.233 personas. El gasto promedio diario fue calculado en $135.044 por turista.

Uno de los datos centrales del informe fue el peso que tuvieron los eventos y las actividades masivas. Durante el fin de semana se desarrollaron más de 75 propuestas en las regiones Centro, Sur y Norte, que reunieron en conjunto a alrededor de 470 mil asistentes.

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Rosario, uno de los motores del movimiento

La región Sur concentró la mayor convocatoria, con más de 273 mil asistentes en 27 eventos, y Rosario tuvo un protagonismo destacado dentro de ese movimiento.

Entre las actividades más importantes apareció ReDi 2026, la gran celebración por el Día de las Infancias que se realizó en el Parque Urquiza y por la que pasaron unas 50 mil personas durante la jornada.

A esa convocatoria se sumó la 15ª edición de Crack Bang Boom, que según el relevamiento de CAME superó los 80 mil asistentes, y la llegada por primera vez de las TC Pick Up al Autódromo Municipal de Rosario.

La combinación de propuestas recreativas, culturales y deportivas convirtió así a Rosario en uno de los principales puntos de atracción de la provincia durante el fin de semana largo, con movimiento no sólo turístico sino también de excursionistas provenientes de localidades cercanas.

El impacto se extendió además a otros puntos del sur santafesino. En Venado Tuerto, la ExpoVenado proyectó una concurrencia superior a las 60 mil personas.

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Fuerte movimiento también en la ciudad de Santa Fe

La región Centro reunió a más de 162 mil asistentes en 37 eventos, con la capital provincial entre los destinos de mejor desempeño.

En la ciudad de Santa Fe, la actividad estuvo impulsada por una agenda que incluyó la reinauguración del sistema de iluminación del Puente Colgante, la llegada del Fuego Suramericano, los recitales de Canticuénticos y Kapanga, el Festival Federal de la Cerveza Artesanal y la Feria de Colectividades.

La ocupación alcanzó picos del 95% en hoteles cuatro estrellas, 85% en los de tres estrellas, 80% en hoteles boutique y 90% en hostels, con algunos establecimientos que llegaron a completar su capacidad.

El gasto turístico diario en la capital santafesina fue estimado en $270.000 por persona, considerando alojamiento y dos comidas. Para los visitantes provenientes de un radio de hasta 300 kilómetros se calculó, además, un desembolso cercano a los $100.000 solamente en combustible.

En el norte provincial, más de 36 mil personas participaron de una decena de propuestas. Allí sobresalió la Expo Rural de San Justo, con más de 30 mil visitantes previstos, además del Concurso de Pesca Variada Embarcada de Romang, fiestas patronales y encuentros gastronómicos, culturales y deportivos.

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Más viajeros en el país, pero estadías más cortas

El desempeño de Rosario y Santa Fe se inscribió en un fin de semana largo que, a nivel nacional, mostró más viajeros pero menor gasto real.

Según CAME, se desplazaron por el país 1.074.171 personas, un 24,2% más que en 2023, último año comparable para esta fecha. Sin embargo, la estadía promedio cayó de 2,3 a 2 días y el gasto diario, medido a precios constantes, fue 13,2% menor.

El impacto económico total alcanzó los $245.907 millones, aunque en términos reales representó una baja del 6,3% respecto de 2023.

El informe volvió a reflejar una tendencia que se repite durante 2026: viajes más cortos, decisiones tomadas sobre la fecha y un consumo más selectivo. En Santa Fe, esa dinámica encontró un fuerte sostén en la agenda de grandes eventos, con Rosario y la capital provincial entre los principales polos de convocatoria.