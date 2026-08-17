FOTO: EDELAP informa sobre el incendio en su central eléctrica y el estado del suministro en La Plata

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) – EDELAP, la compañía de distribución y comercialización de electricidad de La Plata y zonas aledañas, emitió un comunicado tras la explosión e incendio en una central eléctrica, en el que se explican los detalles del incidente y la situación de los vecinos afectados por el apagón masivo.

En el escrito, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, se informa que a las 02:30 hs de la madrugada de este lunes feriado, y por causas que se encuentran bajo investigación, se produjo un incendio en una instalación de la Subestación Tolosa, situada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, en la ciudad de La Plata.

"El foco pudo ser sofocado gracias al accionar conjunto de Bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP. De manera preventiva, se procedió a la evacuación de vecinos de inmuebles aledaños", destaca el comunicado.

Como consecuencia del incidente, "se encuentra afectado el servicio eléctrico en sectores del casco urbano de La Plata y en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet".

Ante este escenario, la empresa ya se encuentra trabajando en la reconfiguración de su red para normalizar el suministro, priorizando los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud. Además, se ha implementado un plan de reposición paulatina para el resto de los usuarios afectados, que incluye un operativo de personal técnico y grupos electrógenos.

"EDELAP ha dispuesto todos sus recursos técnicos y operativos, y su personal continuará trabajando de manera ininterrumpida para avanzar en la normalización del servicio", señalaron desde la empresa.

En el cierre del comunicado, la compañía pidió disculpas a los vecinos afectados por los inconvenientes y confirmó que mantendrá informados a los usuarios sobre el avance del operativo a través de sus canales oficiales.

Por el momento, no se ha especificado el horario en el que se restablecerá de forma total el suministro eléctrico en todos los hogares.