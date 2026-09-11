FOTO: Trágico choque en Villa Elisa: joven de 20 años pierde la vida en accidente múltiple

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) – Una joven de 20 años falleció este jueves tras un choque entre dos autos y una moto en la ciudad de Villa Elisa. En el operativo, la Policía confirmó que a la víctima se le secuestraron dos bolsas con tusi, sustancia que será analizada.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles 419 y 135 donde chocaron un auto Ford Focus, un Renault Clio y una moto de 110 cc que no tenía patente ni marca visible.

La joven fue trasladada al Hospital de Gonnet, pero luego desde el centro de salud se informó su fallecimiento como consecuencia de las heridas. Fue identificada como Margarita Abril Marcela Iturra.

Los conductores de ambos vehículos quedaron imputados en la causa. En el lugar trabajó la policía que preservó la escena para la realización de las pericias.

Secuestraron una sustancia conocida como "tusi"

El caso sumó además una investigación por una infracción a la Ley de Drogas. Luego del fallecimiento, la policía informó a la agencia Noticias Argentinas que encontró entre las pertenencias de la víctima dos bolsas tipo Ziplock con una sustancia polvorienta de color rosa.

Según el reporte, fue identificada como "tusi", con un peso total de 10 gramos y la sustancia fue secuestrada y quedó incorporada a las actas judiciales.

La causa fue caratulada como "Homicidio culposo" e "Infracción a la Ley 23.737". Intervienen la UFI N° 10 y la UFIJ N° 18 del Departamento Judicial de La Plata.