Rosh Hashaná 5787: el Gran Rabino de AMIA invita a la reflexión y el autoconocimiento

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) – En la previa de Rosh Hashaná 5787, el Año Nuevo Judío que inicia hoy al atardecer y celebra el comienzo de la creación del mundo, el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, hizo un llamado a "volver a nosotros mismos".

Hamra subrayó: "En Rosh Hashaná estamos llamados a detener, aunque sea por un instante, la carrera de la vida, a silenciar los ruidos de fondo y a reencontrarnos con nosotros mismos". Este mensaje fue dirigido a la comunidad judía y a la sociedad en general, y fue difundido a través de la Agencia Noticias Argentinas.

El Gran Rabino destacó que esta festividad brinda la oportunidad de introspección antes de presentarse ante el Creador, enfatizando que el regreso simbólico al inicio de la creación permite reconocer la singularidad de cada ser humano.

Hamra evocó la figura de Adán, quien, al encontrarse solo, "no estaba rodeado por el ruido del mundo, por las comparaciones con los demás, ni por la multiplicidad de voces que lo rodeaban". Desde esa soledad, pudo conocer a su Creador y reconocer "la grandeza de su propia esencia".

"Cada uno de nosotros sigue siendo único. No existe una persona idéntica a otra: ni en su apariencia, ni en su carácter, ni en sus talentos, ni en sus cualidades, ni en su misión. Cada uno de nosotros es una creación irrepetible", manifestó.

En este contexto, planteó que cada persona llega al mundo con "una misión particular" que nadie más puede cumplir, vinculando esta idea con el ejemplo de Abraham Avinu, quien representa una búsqueda personal e independiente de la fe.

Hamra también advirtió sobre las dificultades que presenta la vida moderna para mantener ese vínculo con la propia esencia, haciendo hincapié en el impacto de las noticias, las redes sociales, las pantallas y la inteligencia artificial.

"Las noticias invaden nuestro corazón, las redes sociales dispersan nuestra atención e incluso la inteligencia artificial nos presenta un nuevo desafío, porque cada vez ocupa más espacio en aquello que hace tan especial al ser humano: el pensamiento, la creatividad y la capacidad de elegir por sí mismo", señaló.

El Gran Rabino expresó que en medio de este panorama "el ser humano puede llegar a perderse", mientras que Rosh Hashaná representa un momento en el que "el mundo se detiene, regresa a su comienzo y a su origen", permitiendo ingresar en "una dimensión sagrada" para reencontrarse con uno mismo.

Además, abordó el concepto de teshuvá, o arrepentimiento, que abarca desde Rosh Hashaná hasta Iom Kipur. "Teshuvá no significa únicamente arrepentirse de los actos negativos que cometimos durante el año que pasó, ni solamente lamentar aquello bueno que dejamos de hacer. Teshuvá significa, ante todo, volver", explicó.

Según Hamra, este regreso implica recuperar "el punto interior y puro" de cada persona, evitando que los deseos y emociones se conviertan en una forma de escapar del encuentro con uno mismo.

El Gran Rabino subrayó que a lo largo del año, las personas pueden caer en la trampa de desear lo que poseen los demás, pensando que serían más felices si contaran con sus talentos o posición. Frente a esto, afirmó que Rosh Hashaná permite alcanzar otra comprensión: "Hashem me dio todo lo que necesito para cumplir mi misión. Mis talentos, mis cualidades, mi alma, mi cuerpo, y también el entorno en el que nací y en el que transcurre mi vida".

El Gran Rabino Eliahu Hamra enfatizó que volver a uno mismo no es un acto egoísta ni implica aislarse de los demás, sino entender que una persona "no necesita imitar al otro para sentirse completa". "Hay un mundo entero dentro de mí. Hashem no me pide que sea otra persona. Me pide que sea yo: la persona que Él mismo creó", añadió.

Hamra también advirtió sobre el impacto de la tecnología en la vida interior: aunque permite una conexión constante, esa misma posibilidad puede provocar una pérdida del vínculo con uno mismo. "Vivimos en un mundo en el que las pantallas nos acompañan sin pausa, en el que las noticias entran a nuestros hogares a toda hora, en el que las redes sociales determinan gran parte de nuestra atención y en el que muchos jóvenes crecen en una realidad donde una parte importante de la comunicación humana pasa a través de dispositivos", sostuvo.

El religioso argumentó que el vínculo con la propia interioridad no debe finalizar en el aislamiento digital y que acercarse al Creador implica llevar al mundo cualidades como la misericordia y la bondad. Además, destacó que la espiritualidad no significa escapar del cuerpo o abandonar la vida cotidiana, sino santificarla, abarcando todos los aspectos de la vida: "Nuestra misión no es abandonar el mundo, sino elevarlo. No alejarnos del cuerpo, sino santificarlo. No huir de la vida, sino introducir en ella nuestra alma", afirmó.

Para Hamra, Rosh Hashaná brinda la oportunidad de elegir entre construir la identidad en función de la mirada ajena o desde el vínculo interior con el Creador. "Cuando el ser humano vuelve a sí mismo, descubre su misión", comentó, recordando que esa misión trasciende lo individual, ya que cada persona es "un eslabón de una cadena" que continuará en las generaciones futuras a través de la Torá, los valores y la identidad.

Al finalizar, el Gran Rabino instó a la comunidad a detenerse durante los días sagrados, a escuchar y volver a su alma, reconociendo el regalo de la creación y a cumplir con fe y alegría la misión particular para la cual fuimos enviados a este mundo. "Que sea la voluntad de Hashem que, durante estos días sagrados, todos podamos detenernos, escuchar, volver a nosotros mismos y a nuestra alma pura; reconocer el enorme regalo que significa simplemente haber sido creados como seres humanos, y cumplir con fe y alegría la misión particular para la cual fuimos enviados a este mundo", concluyó.

Finalmente, deseó a la comunidad judía de la República Argentina: "¡Que seamos inscriptos y sellados en el Libro de la Vida! ¡Shaná Tová uMetuká!"