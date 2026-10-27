Restricciones y medidas de seguridad para la visita del Papa León XIV en Buenos Aires

FOTO: Detalles del operativo de seguridad por la visita del Papa León XIV en Buenos Aires

El operativo de seguridad para la visita del Papa León XIV se iniciará al mediodía del sábado 7 de noviembre y se mantendrá hasta la tarde del miércoles 11. Durante este periodo, habrá controles policiales y restricción vehicular total en el área delimitada por las avenidas del Libertador y Callao, así como en las calles Quintana, Juncal y Cerrito.

Esta medida se implementa de acuerdo a los requerimientos establecidos por el operativo coordinado con el Gobierno Nacional para la llegada del Sumo Pontífice, quien se hospedará en la Nunciatura Apostólica, situada en Avenida Alvear al 1600. Solo se permitirá el ingreso a frentistas, comerciantes y huéspedes de alojamientos en la zona.

Los únicos puntos de acceso serán en Av. Callao y Quintana y en Libertador y Quintana. Para ingresar, será necesario presentar el DNI que coincida con el domicilio del acceso, o la placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad, que estará disponible para frentistas, comerciantes y trabajadores que no cuenten con un DNI actualizado.

La placa se podrá obtener presentando un servicio habilitado en el domicilio (como ABL, expensas, o servicios de agua y luz) en la Sede Comunal 2 (Vicente López 2050), desde el lunes 2 de noviembre hasta el viernes 6, en el horario de 8 a 16hs. También se podrá retirar en la mesa ubicada en Rodríguez Peña y Av. Alvear, desde el lunes 2 al miércoles 4, de 16 a 20hs.

Para comercios u oficinas, se requerirá presentar documentación que respalde la actividad, como habilitación comercial o constancia de inscripción en ARCA. Para los trabajadores, la validación podrá realizarse con recibo de sueldo, factura o constancia de alta laboral también en ARCA.

Los vecinos deberán retirar sus vehículos estacionados dentro del perímetro antes de las 12hs. del 7 de noviembre. Podrán estacionar a 45° sobre Avenida Callao (mano derecha), entre Vicente López y Libertad; y en Av. del Libertador (sentido hacia Retiro) entre Libertad y Av. Callao. Los vehículos que no sean retirados a tiempo serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo.

Durante el operativo, no se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios, por lo que se recomienda anticipar el abastecimiento de mercadería.

La circulación para servicios y proveedores será fraccionada: sábado 7 durante todo el día; domingo 8 desde la mañana hasta la tarde; lunes 9 y martes 10 desde la mañana hasta el mediodía; y miércoles 11 desde el mediodía.

Por último, los huéspedes de hoteles y otros alojamientos deberán presentar la reserva de hospedaje. Además, los servicios de recolección de basura y colectivos de transporte público modificarán sus recorridos y horarios.