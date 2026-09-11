Reforzarán acciones en salud mental y consumos problemáticos en adolescentes y jóvenes

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) – Las autoridades de los Ministerios de Salud de la Nación y de Capital Humano llevaron a cabo una reunión para coordinar las iniciativas que ambas carteras están implementando con el fin de fortalecer la prevención del suicidio y abordar los consumos problemáticos en adolescentes y jóvenes.

El objetivo del encuentro fue crear un espacio de diálogo que permita evaluar el trabajo realizado hasta ahora, establecer los próximos pasos a seguir e identificar nuevas oportunidades de colaboración, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

En representación de la cartera sanitaria nacional participaron el subsecretario de Institutos y Fiscalización, Enrique Rifourcat; el subsecretario de Relaciones Sectoriales y Articulación, Augusto Lauría; y la Directora Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González.

Por su parte, el equipo de Capital Humano estuvo compuesto por el subsecretario de Políticas Familiares, Arnoldo Scherrer Vivas, y el presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, David Guido de Graaff.

Dentro de la Estrategia Federal en Adolescencia, que busca mejorar la identificación temprana y el acompañamiento de problemáticas de salud mental en el ámbito escolar, se compartió el cronograma de trabajo para capacitar al personal docente de las escuelas seleccionadas.

Se llevarán a cabo capacitaciones sobre bienestar emocional y detección temprana, así como sobre el uso de la plataforma y herramientas de diagnóstico que se utilizarán en esta estrategia.

A cada institución se le proporcionará un listado de efectores de salud con los que podrá colaborar en el abordaje de casos, y se trabajará de manera específica con cada jurisdicción para determinar el apoyo que recibirán según sus recursos y necesidades.

Asimismo, el Ministerio de Salud presentó las mejoras en la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, 0800-999-0091, realizadas para responder a la demanda adicional generada por la nueva estrategia.

En términos tecnológicos, se ha incorporado fibra óptica, una nueva central telefónica y equipos e insumos de telefonía para los puestos de atención. Además, se avanzó en la creación de un Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) y en el diseño de nuevas herramientas de relevamiento estadístico.

La Línea 141

Durante el encuentro, la subsecretaria de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas de la SEDRONAR, Silvia Pisano, expuso sobre el funcionamiento de la Línea 141 de orientación y contención en adicciones, destacando que la ideación suicida a menudo está vinculada a situaciones de consumo problemático.

Al igual que la Línea Nacional de Salud Mental, esta línea de atención opera las 24 horas y es atendida por profesionales capacitados, habiendo respondido más de 20 mil llamados en lo que va del año desde todas las provincias del país.

En el marco de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27.130, el Ministerio de Salud de la Nación lleva a cabo acciones de asistencia técnica y colaboración con las 24 jurisdicciones, así como la elaboración de documentos específicos y capacitación de equipos de salud y otros actores clave. Entre estas acciones, se destaca la mejora en la vigilancia epidemiológica de los intentos de suicidio mediante la consolidación de la red nacional de notificación obligatoria.

Se han desarrollado documentos específicos para orientar el abordaje de la conducta suicida en diferentes contextos y poblaciones, así como capacitaciones para equipos de salud, docentes, referentes comunitarios, y fuerzas de seguridad.

El suicidio es una problemática compleja que involucra factores individuales, familiares, sociales y culturales. Por ello, el Ministerio de Salud de la Nación continúa profundizando su abordaje desde una perspectiva integral e intersectorial, promoviendo la colaboración entre diversas áreas y organismos involucrados.

Agencia NA