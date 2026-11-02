Recompensas millonarias para capturar a prófugos del triple crimen narco en Florencio Varela

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) – El Ministerio de Seguridad Nacional ha establecido una recompensa millonaria con el objetivo de capturar a cinco fugitivos implicados en el caso del triple asesinato ocurrido en septiembre de 2025 en Florencio Varela. Esta decisión se formalizó a través de la Resolución 1126/2026, publicada en el Boletín Oficial, que establece un monto de $10 millones para cada uno de los sospechosos: Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamani, Alex Roger Ydone Castillo, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, bajo la dirección de Jorge Ernesto Rodríguez, solicitó el 22 de septiembre de 2026 al Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad que se fijara una recompensa para quienes, sin haber participado en los hechos delictivos, proporcionen información útil que facilite la captura de los mencionados.

Las órdenes de captura nacional para Manuel David Valverde Rodríguez y David Gustavo Morales Huamani fueron emitidas el 8 de octubre de 2025, seguidas por la de Alex Roger Ydone Castillo al día siguiente. Posteriormente, el 18 de septiembre de 2026, se emitieron las capturas nacionales e internacionales de Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire.

Las investigaciones han revelado que los sospechosos podrían ser parte de una organización criminal compleja, con diversas jerarquías y funciones, dedicada principalmente al tráfico de estupefacientes. Esta red criminal tiene la capacidad logística para operar en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Salta y en países limítrofes.

La resolución menciona que las acciones judiciales comenzaron a raíz de los asesinatos de Verdi, Gutiérrez y Del Castillo. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que, si poseen información sobre el paradero de los prófugos, se comuniquen con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134.

Recientemente, se informó que la madre de David Alberto Godoy, uno de los imputados en el caso, fue liberada por falta de mérito, mientras que otros cuatro acusados han sido procesados y se encuentran en prisión preventiva.