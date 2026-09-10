Promulgaron en Rosario la ordenanza contra los discursos de odio

La Municipalidad de Rosario promulgó este miércoles la Ordenanza 10.924, que declara a la ciudad como un territorio que promueve la convivencia en la diversidad y libre de discursos de odio. La norma, aprobada por el Concejo Municipal el 6 de agosto, fue rubricada por el intendente Pablo Javkin y publicada en el Boletín Oficial Municipal.

El texto establece medidas para prevenir, desalentar y abordar expresiones que promuevan, inciten o justifiquen la discriminación, la hostilidad o la violencia contra personas o grupos por su identidad o condición. La definición contempla motivos como origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, religión, edad, discapacidad o condición socioeconómica.

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La ordenanza no crea nuevas multas ni delitos y plantea acciones de carácter preventivo, como campañas de sensibilización, actividades educativas, intervenciones territoriales y estrategias para promover buenas prácticas en redes y plataformas digitales. También prevé la recuperación de espacios públicos afectados por pintadas, símbolos u otras expresiones de odio y la posibilidad de celebrar convenios con universidades, organismos públicos y organizaciones sociales.

La iniciativa fue presentada por el concejal Damián Pullaro y tuvo cuatro votos en contra en el recinto, todos de La Libertad Avanza: Juan Pedro Aleart, Samanta Arias, Lautaro Enríquez y Franco Volpe. Para su aplicación, el Ejecutivo deberá coordinar acciones entre la Guardia Urbana Municipal, la Oficina de Derechos Humanos y la Dirección General de Inspección General.