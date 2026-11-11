FOTO: PAMI establece normas para el uso de inteligencia artificial en su gestión interna

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- PAMI ha implementado un manual que regula el uso de inteligencia artificial en sus procesos de gestión, afectando tanto a sus áreas internas como a los proveedores que manejan datos del Instituto. Esta medida incluye controles diseñados para salvaguardar la información de los afiliados.

Según lo establecido, todos los desarrollos que integren inteligencia artificial en las operaciones del organismo deberán someterse a una evaluación formal previa antes de ser implementados. Asimismo, se restringe el uso de asistentes individuales por parte del personal, permitiendo únicamente plataformas que hayan sido aprobadas.

Para llevar a cabo la evaluación de los proyectos, se ha constituido un Comité de Ética de Inteligencia Artificial. Este comité está compuesto por expertos en áreas técnicas, legales, médicas y de seguridad informática, y su funcionamiento se regirá por un reglamento específico.

Cada propuesta será analizada en conjunto con diversas áreas de PAMI y puede ser aprobada, devuelta para ajustes o rechazada. Las herramientas que ya se encuentren en funcionamiento estarán sujetas a un seguimiento periódico y podrán ser suspendidas si se identifican errores, sesgos o problemas de seguridad.

El control humano es un aspecto central en este nuevo esquema: ninguna decisión que impacte el acceso a tratamientos, medicamentos o prestaciones podrá ser tomada exclusivamente por la inteligencia artificial.

Adicionalmente, se prohíbe que los trabajadores ingresen información sensible en servicios que no aseguren la confidencialidad. Se deberá anonimizar los datos personales de los afiliados siempre que sea factible, y cada utilización de datos requerirá la aprobación de las áreas de protección de datos y asuntos jurídicos.

El marco regulatorio fue elaborado basándose en la Guía de Controles de Inteligencia Artificial de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que exige a las entidades del Estado establecer políticas claras sobre estas tecnologías y subraya que la responsabilidad de las decisiones recae en las personas.