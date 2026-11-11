El Gobierno confirmó que la movilización para ver al papa fue récord: cuánta gente se acercó a verlo

FOTO: Las imágenes más impactantes de la misa histórica del papa León XIV en Luján

El vocero presidencial, Adrián Ravier, comunicó en una conferencia de prensa que más de seis millones de argentinos asistieron a las actividades que encabezó el papa León XIV durante su visita al país.

Ravier resaltó la magnitud de la convocatoria y la calificó como "una de las mayores movilizaciones de la historia". La cifra se dio a conocer al concluir la gira del Sumo Pontífice por Argentina, la cual incluyó encuentros con autoridades nacionales, dirigentes políticos, representantes de diversos sectores sociales y celebraciones religiosas con gran afluencia de público.

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Desde el Gobierno, informaron que la movilización se desarrolló en un ambiente de paz, orden y concordia, y atribuyeron la ausencia de incidentes graves al comportamiento de los asistentes y a la labor de las fuerzas de seguridad.

Además, Ravier enfatizó que, como afirmaron Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, "el mensaje del Santo Padre es universal e interpela a toda la sociedad", y subrayó que "no debe utilizarse para alimentar disputas políticas locales". El vocero presidencial indicó que el Gobierno recibió las palabras de León XIV "con respeto y gratitud por su visita", recordando que el Santo Padre instó a evitar divisiones dentro de la sociedad.

Ravier rechazó la idea de que existiera una contradicción entre la doctrina social de la iglesia y la economía de mercado, mencionando que se había discutido en los medios sobre un "Papa peronista" y la supuesta compatibilidad de la doctrina social con ideas socialistas.

Por su parte, Karina Milei compartió en su cuenta de la red social X. "Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV", expresó.

Y agregó: "¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos".

Cuánta gente vio a Juan Pablo Segundo cuando vino al país

A lo largo de sus visitas a la Argentina, se estima que cerca de 4 millones de personas convocaron y presenciaron las actividades de Juan Pablo II, por lo que la visita de León fue récord.