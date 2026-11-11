Ratificaron rechazo de una denuncia contra tres psicólogas por informes en causas de abuso

La Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó la desestimación de una denuncia penal presentada contra tres profesionales psicólogas, a quienes un grupo de denunciantes atribuía la presunta comisión de los delitos de falso testimonio agravado, asociación ilícita y corrupción de menores.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N.º 1090/2026, firmada por el fiscal regional, doctor Matías Merlo, quien ratificó el criterio de las fiscales de la Unidad Fiscal especializada en Investigaciones Estratégicas, luego de analizar el pedido de revisión presentado por los denunciantes.

La presentación cuestionaba el desempeño de las profesionales y sostenía que habrían aplicado supuestos patrones preestablecidos y elaborado informes psicológicos sin suficiente rigor científico para respaldar denuncias de abuso sexual infantil en contextos de disputas parentales. Sin embargo, tras evaluar las pruebas reunidas, la Fiscalía concluyó que no existen elementos de convicción serios ni verosímiles que permitan sostener una hipótesis delictiva.

En relación con el presunto falso testimonio, contemplado en el artículo 275 del Código Penal, la resolución establece que las discrepancias sobre la metodología, el rigor científico, la neutralidad o las conclusiones de los informes psicológicos no configuran, por sí mismas, un delito. Para que exista esa figura penal debe acreditarse que hubo una afirmación deliberadamente falsa, realizada con conocimiento de su falsedad, circunstancia que no pudo establecerse a partir de las evidencias incorporadas a la investigación.

En la misma línea, el fiscal regional aclaró que los sobreseimientos, archivos o absoluciones dictados en causas judiciales contra los denunciantes no demuestran automáticamente que las profesionales hayan incurrido en una conducta delictiva.

Respecto de la acusación de asociación ilícita, prevista en el artículo 210 del Código Penal, la Fiscalía descartó la existencia de una estructura organizada con fines criminales entre las psicólogas o a través de la Asociación Civil AEVAS. Según los fundamentos de la resolución, la coincidencia en determinados criterios metodológicos o el cobro de honorarios profesionales no constituyen, sin otras evidencias objetivas, elementos suficientes para inferir la existencia de un pacto delictivo.

También fue descartada la hipótesis de corrupción de menores, contemplada en el artículo 125 del Código Penal. En este punto, se consideró que los abordajes y las evaluaciones psicológicas analizadas correspondieron a intervenciones profesionales destinadas al tratamiento y la contención de niños, niñas y adolescentes, sin que se identificaran conductas dirigidas a promover, facilitar o afectar su normal desarrollo sexual.

Otro aspecto destacado de la resolución es la diferenciación entre la eventual responsabilidad penal y los cuestionamientos vinculados con el ejercicio profesional. Merlo señaló que la investigación se limitó estrictamente al análisis jurídico-penal de los hechos y que cualquier posible incumplimiento ético, deontológico o relacionado con la adecuación de las prácticas profesionales deberá ser evaluado, en caso de corresponder, por los organismos de control del Colegio de Psicólogos.

El fiscal regional también remarcó que la desestimación no fue consecuencia de una investigación insuficiente. Por el contrario, destacó que se realizaron numerosas medidas probatorias, entre ellas la compulsa de legajos penales y civiles, el requerimiento de historias clínicas, el análisis de estatutos institucionales y la incorporación de informes del Colegio de Psicólogos. Además, se efectuó una consulta técnica especializada a una experta en psicología infantil de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Asimismo, consideró que las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes fueron debidamente analizadas y que el derecho de las partes a proponer diligencias no obliga al órgano acusador a producir todas las requeridas, especialmente cuando pueden resultar impertinentes, inconducentes o afectar derechos fundamentales, como la privacidad y la intimidad de los niños involucrados.

En sus fundamentos, Merlo hizo especial hincapié en el principio de objetividad que debe regir la actuación del Ministerio Público de la Acusación, conforme a la Ley Provincial 13.013. Este principio exige evaluar tanto los elementos que podrían respaldar una hipótesis delictiva como aquellos que conducen a descartarla. En consecuencia, sostuvo que la condición de denunciante o víctima garantiza derechos de participación procesal, pero no obliga a los fiscales a adoptar interpretaciones de los hechos que no encuentren sustento en las pruebas.

A partir de estos argumentos, el fiscal regional consideró que la decisión de las fiscales intervinientes se encontraba ajustada a derecho y debidamente fundamentada, por lo que confirmó la desestimación de la denuncia.

Finalmente, la Fiscalía informó que, conforme al artículo 291 del Código Procesal Penal de Santa Fe, los denunciantes cuentan con la posibilidad de acudir a una instancia de revisión ante la Fiscalía General de la provincia. En caso de que ese organismo mantenga el criterio adoptado, podrán recurrir a la figura del querellante exclusivo para instar la persecución penal.

De esta manera, el MPA ratificó que, con los elementos reunidos hasta el momento, no existen fundamentos probatorios suficientes para avanzar penalmente contra las tres psicólogas, sin que ello implique un pronunciamiento sobre eventuales responsabilidades éticas o profesionales que pudieran ser examinadas por los organismos correspondientes.