Nueve hinchas sancionados con cuatro años de prohibición tras incidentes en All Boys y Godoy Cruz

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- El Ministerio de Seguridad de la Nación ha impuesto una sanción de restricción de concurrencia administrativa por un periodo de cuatro años a nueve individuos, debido a los disturbios y agresiones que se produjeron en las cercanías del estadio de All Boys durante la previa de un encuentro de la Primera Nacional. Esta disposición, oficializada mediante la Resolución 1122/2026 en el Boletín Oficial, tiene efecto retroactivo desde el 29 de octubre y establece una prohibición absoluta de acceso a cualquier evento deportivo en Argentina.

Los nombres de los sancionados son David Ignacio Rivero, Federico Ariel Adán, Catriel Yair Ferchero, Sebastián Pablo Vázquez Laba, Jeremías Belardinelli Hernández, Santiago Ramiro López Saavedra, Nicolás Rubén Gavini, Sebastián Francisco Gavini y Josué Joaquín González.

Los incidentes en Floresta

El conflicto se originó el 12 de octubre, en la previa del partido entre All Boys y Godoy Cruz en el estadio Islas Malvinas. Alrededor de las 18:40, cuando se implementaban controles de acceso en la intersección de Chivilcoy y avenida Álvarez Jonte, el hincha Federico Ariel Adán intentó superar el vallado a pesar de contar con un derecho de admisión vigente.

Ante la intervención de las fuerzas de seguridad, se produjeron agresiones directas contra los efectivos mediante el lanzamiento de objetos contundentes. Esta situación obligó a la actuación conjunta de la Policía de la Ciudad y unidades de Orden Urbano para dispersar a los agresores, resultando en heridos tanto entre los efectivos como entre los civiles, quienes necesitaron atención médica en el Hospital Vélez Sarsfield.

Como resultado de estos eventos, se labraron actas por presuntas infracciones a los artículos 23, 90, 184 y 238 del Código Penal, que incluyen resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Todas las actuaciones preventivas han sido enviadas a la fiscalía correspondiente para continuar con la investigación penal.