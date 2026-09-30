En vivo

Radioinforme 3

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Miércoles con mínima de 11° y máxima de 22°, con posibles lluvias aisladas en Rosario

Las precipitaciones serían aisladas y tendrían lugar por la noche, en la antesala de un jueves que podría ser lluvioso, según el Servicio Meteorológico Nacional.

30/09/2026 | 06:57Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario tendrá este miércoles una jornada con temperaturas moderadas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera una mínima de 11 grados durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 22 grados por la tarde.

La humedad será elevada y rondará el 95 por ciento, aunque la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones, con un registro estimado de 15 kilómetros. El viento soplará desde el sector noroeste y acompañará el desarrollo de la jornada.

Para las próximas horas no se descartan cambios en las condiciones meteorológicas. El pronóstico anticipa la posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche del miércoles o durante el jueves.

De esta manera, Rosario tendrá una jornada templada, con una mañana fresca y una tarde agradable. La atención estará puesta en el avance de la nubosidad y en la eventual aparición de precipitaciones aisladas entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Rosario este miércoles? Se espera una jornada con temperaturas moderadas, con una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados.

¿Quién proporciona el pronóstico del clima? El pronóstico del clima es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuándo podrían ocurrir lluvias aisladas? Las lluvias aisladas podrían ocurrir hacia la noche del miércoles o durante el jueves.

¿Dónde se mantendrá buena visibilidad? La visibilidad se mantendrá en buenas condiciones en Rosario, con un registro estimado de 15 kilómetros.

¿Cómo será la jornada en términos de humedad? La humedad será elevada, rondando el 95 por ciento.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf