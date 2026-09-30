Miércoles con mínima de 11° y máxima de 22°, con posibles lluvias aisladas en Rosario
Las precipitaciones serían aisladas y tendrían lugar por la noche, en la antesala de un jueves que podría ser lluvioso, según el Servicio Meteorológico Nacional.
30/09/2026 | 06:57Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.
Rosario tendrá este miércoles una jornada con temperaturas moderadas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera una mínima de 11 grados durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 22 grados por la tarde.
La humedad será elevada y rondará el 95 por ciento, aunque la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones, con un registro estimado de 15 kilómetros. El viento soplará desde el sector noroeste y acompañará el desarrollo de la jornada.
Para las próximas horas no se descartan cambios en las condiciones meteorológicas. El pronóstico anticipa la posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche del miércoles o durante el jueves.
De esta manera, Rosario tendrá una jornada templada, con una mañana fresca y una tarde agradable. La atención estará puesta en el avance de la nubosidad y en la eventual aparición de precipitaciones aisladas entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario este miércoles? Se espera una jornada con temperaturas moderadas, con una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados.
¿Quién proporciona el pronóstico del clima? El pronóstico del clima es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Cuándo podrían ocurrir lluvias aisladas? Las lluvias aisladas podrían ocurrir hacia la noche del miércoles o durante el jueves.
¿Dónde se mantendrá buena visibilidad? La visibilidad se mantendrá en buenas condiciones en Rosario, con un registro estimado de 15 kilómetros.
¿Cómo será la jornada en términos de humedad? La humedad será elevada, rondando el 95 por ciento.