Miércoles con mínima de 11° y máxima de 22°, con posibles lluvias aisladas en Rosario

Rosario tendrá este miércoles una jornada con temperaturas moderadas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera una mínima de 11 grados durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 22 grados por la tarde.

La humedad será elevada y rondará el 95 por ciento, aunque la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones, con un registro estimado de 15 kilómetros. El viento soplará desde el sector noroeste y acompañará el desarrollo de la jornada.

Para las próximas horas no se descartan cambios en las condiciones meteorológicas. El pronóstico anticipa la posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche del miércoles o durante el jueves.

De esta manera, Rosario tendrá una jornada templada, con una mañana fresca y una tarde agradable. La atención estará puesta en el avance de la nubosidad y en la eventual aparición de precipitaciones aisladas entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves.