León XIV: más de 50 mil agentes en un operativo sin antecedentes

Por Juan Federico

Durante 69 horas y media, Robert Francis Prevost, León XIV, marcará el ritmo de buena parte de la Argentina. Después de 39 años, un Papa volvió a pisar el territorio nacional, en un acontecimiento histórico que obligó a generar un operativo de seguridad con una escala sin antecedentes a nivel nacional.

La seguridad del Papa se divide en anillos, enumerados según su proximidad. El más cercano, el uno, está a cargo de la Guardia Suiza, del propio Vaticano.

Luego, aparece un segundo anillo de seguridad, a cargo de las fuerzas federales: Gendarmería, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, que irán ocupando ese lugar de acuerdo a cada evento.

Prevost recorrerá tres aeropuertos: el Jorge Newbery, de la ciudad de Buenos Aires, Ingeniero Ambrosio Taravella, en Córdoba, y Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. En estos tres lugares, será la Policía de Seguridad Aeroportuaria la que estará a cargo del segundo anillo.

Pero en la misa de Palermo, por ejemplo, el anillo estará a cargo de la Policía Federal.

En la misa en Fadea, en Córdoba, ese anillo estará a cargo de Gendarmería, mientras que la visita del Papa al Arzobispado y a la Catedral tendrá a la Policía Federal Argentina a cargo del segundo anillo.

En tanto, las fuerzas locales (Policía de la ciudad para CABA, la Bonaerense para Claypole y Luján, y la Policía de Córdoba) estarán a cargo del tercer anillo: la prevención en el tránsito para evitar que se entorpezca la circulación del Papamóvil o de la cápsula de Seguridad en la que se traslada León XIV.

Todo el operativo será coordinado a través del Comando Unificado, liderado por la ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva. Tiene su base central en el ministerio, aunque en cada evento del Papa tendrán unidades especiales para un monitoreo permanente.

En total, se estima que serán 52.900 agentes los afectados al operativo de seguridad, entre todas las fuerzas que van a intervenir.

Además, el resto de las provincias del país adhirieron al llamado “Compromiso León XIV” para reforzar el control de sus respectivas rutas, previendo que partirán diferentes contingentes hacia Buenos Aires y Córdoba.

Se estima que, en total, la visita del Papa movilizará 7.000.000 de personas, según los cálculos del Comando Unificado.

En Córdoba, el Papa se trasladará del aeropuerto al predio de Fadea en una cápsula de seguridad. En el ingreso de Fadea, hará unos metros hasta el escenario de la misa en el Papamóvil.

Luego, en la misma cápsula de seguridad partirá desde Fadea hasta Colón y Santa Fe. Allí, frente a la Jefatura de la Policía de Córdoba, se hará el traspaso al Papamóvil. Un dato importante: por disposición de la Guardia Suiza, habrá un “pulmón” en la avenida Colón, entre Santa Fe y Coronel Olmedo, lo que significa que en esa cuadra no podrá haber ninguna persona observando el paso del Papa.

En Jefatura, lo aguardará una gigantografía de bienvenida que ya fue desplegada. Se estima que el traspaso será breve. Ya en el Papamóvil, León XIV comenzará a trasladarse hacia el Arzobispado. Por eso, la recomendación para aquellos que quieran verlo es que se paren en las veredas de Colón y Coronel Olmedo en adelante, en dirección al Centro. Antes, en la avenida Colón, como en el anillo de la Circunvalación, sólo podrán observar el paso de la cápsula de Seguridad.

Tras el acto en la Catedral, reservado para un grupo de religiosos, León XIV ya regresará al aeropuerto en la cápsula.

Para evitar resentir la seguridad en los barrios de la ciudad y en otros puntos de la provincia, en Córdoba se estableció convocar a los policías de franco para reforzar el perímetro a custodiar en torno a la visita del Papa. Con el jefe de la fuerza Marcelo Marín a la cabeza, el operativo en Córdoba comenzó a planificarse hace casi cinco meses, cuando todavía no estaba la confirmación oficial de que la provincia iba a ser una de las sedes seleccionadas.

De acuerdo al cronograma oficial, León XIV recorrerá 57 kilómetros en la ciudad de Córdoba. En CABA serán 91, sumando todos sus traslados, y en la provincia de Buenos Aires, 183 kilómetros en total.

Para evitar que se entorpezca el tránsito, se han previsto 60 kilómetros de vallas en total, según datos del Comando Unificado.

Fuentes nacionales de seguridad consultadas por Cadena 3 indicaron que, de acuerdo a los reportes internacionales, no existe hasta ahora alguna alerta que indica temor por algún atentado.

Las preocupaciones principales, en torno a los operativos de seguridad, radican hoy en evitar el extravío de niños en medio de las aglomeraciones y, atento a lo ocurrido en los últimos eventos en Europa, intentar mantener los dispositivos de salud acorde a una demanda que se especula será importante, ya que en algunos de los eventos se prevén vigilias y caminatas bastante prolongadas.

No obstante, ya hubo dos detenidos en torno a la seguridad del Papa León XIV. El domingo, cerca de la Embajada de Estados Unidos, en CABA, fue capturado Tomás Eduardo Natenson (25), quien simuló ser bombero voluntario para introducirse dentro de zonas vedadas para el público. Se detectó que tenía credenciales falsas. Se investiga su salud mental.

Un día antes, luego de que ingresara al 911 una llamada en la que amenazaban a León XIV, fue detenido en Pilar, Buenos Aires, Damián Avelino Giles (49), un obrero. Se investiga qué motivaciones pudo haber tenido.