FOTO: El Papa León XIV celebrará una misa en Luján centrada en la caridad y superación personal

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- El Papa León XIV dará una misa en la Basílica de Luján este miércoles a las 10 de la mañana, y según anticipó Cáritas Argentina, que participa de la organización, "tendrá una intención especial por la caridad".

"La Misa de la Virgen de Luján tendrá una intención especial por la caridad. Personas y comunidades acompañadas por Cáritas, procedentes de todo el país, tendrán un lugar a los pies del altar, como signo de la misión de servicio y de la opción preferencial de nuestra Iglesia por los más pobres", precisó la organización en un documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas (NA).

Explicó que "su presencia permitirá reconocer en cada persona una historia, una dignidad y una oportunidad para construir fraternidad".

El objetivo es expresar la caridad "en rostros concretos" y es por eso que "varias de estas personas tendrán un lugar destacado en algunos de los ministerios de la celebración".

La entidad indicó que "las ofrendas de la Misa, por ejemplo, serán entregadas por representantes de distintas dimensiones de la vida comunitaria: el trabajo, la educación popular, la agricultura familiar, la organización barrial, la recuperación de las adicciones, la identidad de los pueblos originarios y el acompañamiento ante situaciones de emergencia".

Es así como "la fe de los valles andinos estará representada por Elba Yugra, agricultora e integrante de la experiencia cooperativa Consejo Kolla de Colanzulí y catequista en la capilla de Campo Carrerade, Iruya, provincia de Salta".

Luego, "desde la provincia de Jujuy, Sebastián Quispe, director de Cáritas Prelatura Humahuaca, acercará la voz de los espacios comunitarios y de los pueblos originarios y las comunidades vulnerables del norte argentino".

En lo que respecta a "la vocación transformadora del trabajo barrial se manifiesta en Alfredo Correa, educador popular correntino que convirtió su historia de extrema vulnerabilidad en una experiencia de superación comunitaria".

Por su parte, la familia del barrio Zavaleta, de la ciudad de Buenos Aires, integrada por Silvana, Brian y Gonzalo, "representa a toda la comunidad educativa de la Escuela Cura Brochero y encarna el esfuerzo cotidiano, la esperanza y la fe sostenida de las periferias urbanas".

Acerca de "la memoria ancestral y el cuidado incondicional de los más pequeños estarán presentes a través de Carmen Solano, referente ava guaraní de Pichanal, provincia de Salta".

A su vez, "José Luis López, joven oriundo de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que se encuentra en proceso de recuperación de las adicciones, acercará el testimonio del servicio fraterno y la resiliencia frente a esta problemática".

De esta manera, Cáritas busca visibilizar "el tejido social del país a través de testimonios de perseverancia frente a la adversidad".

A fin de mostrar también la realidad de las provincias, "La Patagonia estará representada por Francisco Rosales, poblador de Cholila, provincia de Chubut, que perdió su hogar en los incendios forestales y hoy simboliza la resiliencia de su pueblo".

Otra temática es el cuidado de las personas mayores que "llega desde Mendoza de la mano de Gladys Escudero, referente comunitaria con más de dos décadas dedicadas a cuidar y generar espacios barriales para adultos mayores".

La acompañará "Sara Ramírez, quien, desde Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, representa el coraje de las mujeres de los barrios populares que impulsan la economía social".

Desde Buenos Aires, también estará presente Lisa, "una madre sobreviviente que simboliza la superación de la violencia".

A su vez, "Laura Gerez, emprendedora de Morón, que refleja el rostro de la maternidad y el trabajo incansable y que pese a enfrentar diversas dificultades cotidianas no pierde la alegría". Estará junto Joana Enrique, trabajadora cartonera de Luján que representa con orgullo la dignidad de quienes trabajan en la economía popular".

La institución remarcó que "cada una de estas presencias lleva consigo una historia y la experiencia de una comunidad que se organiza y busca transformar su realidad".

Agregó que "estas personas pondrán en manos del Papa las ofrendas que serán consagradas en el altar".

Además, anticipó que "una de las lecturas de la celebración estará a cargo de María Rosa Moyano, directora diocesana de Cáritas Reconquista", cuya participación "llevará a la liturgia la voz de quienes, desde las diócesis y las comunidades, sostienen cotidianamente esta misión".

Vigilia: "Bajo un mismo manto"

Previo a la misa en la Basílica de Luján, el martes a las 18.30 horas se llevará a cabo una vigilia con el lema: "Bajo un mismo manto", la cual reunirá a miles de peregrinos de distintos lugares de la Argentina en lo que será "una noche de encuentro, alegría y fe a los pies de la Virgen de Luján".

La propuesta se desarrollará en dos escenarios: uno en la Plaza Belgrano, sobre la calle Nuestra Señora de Luján, y otro en el Parque San Martín. En ambos puntos habrá actividades como: música y diversas expresiones culturales, también momentos de oración y diferentes gestos de fraternidad.

Participarán Filocalia, Hermanos Menta, Daniel Poli, Ariel Glasser, Santiago Tucumán, Los Chillados, Carafea, Los Campedrinos, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.

Al día siguiente, el miércoles desde las 6 de la mañana se realizará una previa que incluirá momentos de animación, música y testimonios de personas y comunidades que llevan adelante acciones de caridad en su vida cotidiana.