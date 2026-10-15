FOTO: La UIC confirmó la fecha del 18° Coloquio Industrial: será el 22 de octubre en Córdoba.

La Unión Industrial de Córdoba (UIC) realizará el próximo jueves 22 de octubre su 18° Coloquio Industrial, una jornada que reunirá a referentes empresariales, económicos y políticos para analizar los desafíos de la producción y las oportunidades de desarrollo para el país.

El encuentro se desarrollará de 12 a 19 en el Centro de Convenciones Córdoba, bajo el lema “Hacer futuro. En un mundo que cambia, la industria transforma”.

La agenda incluirá exposiciones sobre economía y finanzas, actualidad política, transformaciones tecnológicas y perspectivas internacionales, además de experiencias de empresas que operan en distintos sectores de la industria.

Economía, política y competitividad, los ejes del coloquio

La apertura estará a cargo de José Manuali, presidente de la UIC, y Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.

Entre las primeras actividades se presentará el informe “Pulso Productivo Industrial”, a cargo de Josefina Schapira, CEO de Perspectivas Sociales. La exposición abordará los relevamientos que realiza la entidad para conocer las expectativas, percepciones y principales dificultades del sector productivo provincial.

El análisis económico tendrá como protagonista a Miguel A. Kiguel, director ejecutivo de Econviews y doctor en Economía por la Universidad de Columbia, quien brindará una conferencia sobre el panorama económico y financiero.

La coyuntura política nacional también tendrá un espacio destacado. Martín Rodríguez Yebra, secretario de Redacción de La Nación y columnista político del diario y de LN+, presentará la conferencia “La encrucijada de Milei: gobierno, oposición y el camino a las elecciones”.

Por su parte, el analista internacional Andrés Repetto expondrá sobre “La era del Caos”, con una mirada sobre las tensiones y transformaciones que atraviesan el escenario global.

Inteligencia artificial y experiencias de grandes empresas

La transformación de los negocios y la incorporación de nuevas tecnologías serán otros de los temas centrales del encuentro.

Tim Lillie, socio y líder de la Práctica de Químicos y Agricultura para América Latina de McKinsey & Company, y Pepe Cafferata, socio senior y líder de QuantumBlack para América Latina, compartirán sus perspectivas sobre el uso de inteligencia artificial y analítica avanzada para mejorar la competitividad y generar valor en las organizaciones.

El programa también incluirá un panel de experiencias empresariales con Gabriel A. Albertinazzi, gerente general de Operaciones Industriales y Supply Chain de Grupo Arcor, y André Pinto, director de la planta de Renault en Santa Isabel.

Ambos expondrán sobre gestión industrial, transformación de las operaciones y desafíos competitivos, a partir de sus trayectorias en compañías con actividad en distintos mercados.

La visión de la industria nacional

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), participará con un espacio dedicado a la perspectiva institucional de la industria nacional.

La convocatoria busca reunir distintas miradas sobre el contexto económico y político, el escenario internacional y los cambios tecnológicos que atraviesan a las empresas, con el objetivo de promover el intercambio entre quienes impulsan la actividad productiva de Córdoba y del país.

El 18° Coloquio Industrial de la UIC se realizará el jueves 22 de octubre, de 12 a 19, en el Centro de Convenciones Córdoba.