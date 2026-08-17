La Plata a oscuras: explosión e incendio en una central eléctrica causaron un apagón

Un incendio se registró en la madrugada de este lunes en una central eléctrica de Tolosa y el mismo provocó un apagón en gran parte de la ciudad bonaerense de La Plata y zonas aledañas.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro se registró a las 3:00 de la madrugada en 9 entre 527 y 528, en el lugar trabajaron al menos cuatro dotaciones de Bomberos y dos cisternas y el mismo estaba controlado.

En tanto, se indicó que el incendio provocó una explosión de un transformador y, como consecuencia de ello, se encontraban sin luz diferentes zonas, entre ellas Tolosa, Ensenada y parte de Gonnet.

También, se informó que al menos 10 kilómetros de la Autopista Buenos Aires-La Plata estaban sin luz.