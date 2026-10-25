La exposición '35 Orgullos' rinde homenaje a la lucha de la comunidad LGBT en Argentina

Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- La secretaria de la Comunidad Homosexual Argentina, María Laura Óliver, afirmó que la exposición de imágenes "35 Orgullos" representa no solo "un ejercicio de memoria, sino además, una trinchera", en el marco de una de las actividades que se realizará en los días previos a la 35.ª Marcha del Orgullo.

La inauguración de la muestra está programada para el próximo viernes 30 de octubre, bajo el lema "Del Edicto a la Ley. Memoria, visibilidad y lucha". Este recorrido histórico y visual abarca más de cuatro décadas de activismo LGBTIQ+ en Argentina, desde las primeras acciones callejeras hasta las conquistas legislativas de la democracia.

La iniciativa, que cuenta con la organización de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica y el Frente Orgullo y Lucha, donde participa activamente la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), se alimenta del Área de Memoria de la CHA y de activistas independientes, además de incluir la perspectiva de fotógrafos reconocidos y archivos de diversos medios de comunicación, como la Agencia Noticias Argentinas.

En una conversación con este medio, la secretaria de la CHA analizó el valor pedagógico y político de esta reconstrucción visual, señalando que apelar a la memoria colectiva del movimiento permite a las nuevas generaciones comprender el camino recorrido y actúa como una "trinchera" para defender los derechos conquistados ante el avance de discursos de odio.

Noticias Argentinas - ¿Qué representa apelar a la memoria de la comunidad en el contexto político y social actual?

María Laura Olivier - La importancia de llamar a la memoria, sobre todo en el contexto político y social actual, es una herramienta para documentar la historia de resistencia frente a la invisibilización y la violencia institucional. También creemos que es un puente pedagógico y generacional.

NA - ¿Qué lugar ocupa esta muestra?

MLO - Es un archivo visual que permitirá a las nuevas generaciones dimensionar el recorrido de la comunidad LGBTIQ+ en estos 35 años de marcha. Desde la CHA, en más de 42 años de existencia, haber concretado la primera marcha del orgullo y visibilizar la lucha en las calles ha sido un hito fundamental, un antes y un después en la historia del movimiento en Argentina. Esto sirve para entender que los derechos conquistados se siguen defendiendo y que no podemos descansar, ya que se están intentando arrebatar muchas de nuestras conquistas.

NA - En ese recorrido histórico, ¿cómo cambió la dinámica de las movilizaciones y qué recuerdos evoca ese archivo visual?

MLO - Cada foto de cada marcha evoca recuerdos distintos. La primera marcha de noviembre fue crucial, ya que el cambio de estación transformó todo. Antes, en junio, hacíamos la marcha en frío y éramos pocos en la Plaza de Mayo; en noviembre fue un antes y un después. Además, en las fotos aparecen muchas compañeras y compañeros que hoy ya no están, muchos se los llevó la pandemia del VIH, compañeras travesti trans asesinadas... tantas personas que dejaron su vida en esta lucha por los derechos de igualdad.

NA - ¿Cuál considerás que fue uno de los mayores cambios sociales a lo largo de estos años?

MLO - Uno de los cambios más significativos ha sido la masividad de las marchas. En sus inicios éramos unas pocas personas, la mayoría con los rostros cubiertos. Lamentablemente, la "primavera LGBTIQ+", que es una etapa en la línea de tiempo de la muestra, se ve oscurecida por lo que estamos padeciendo en los últimos tres años bajo este régimen. Muchas personas sienten que ya no pueden caminar tranquilamente por las calles, ni manifestarse libremente, ni ir de la mano con sus seres queridos. Los discursos de odio no son solo una expresión en redes, se materializan sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

NA - ¿Hay alguna anécdota de esas jornadas de marcha que recuerdes con especial cariño?

MLO - Recuerdo anécdotas como la de la marcha cuando la consigna era "en la sombra de la hipocresía brillar". Nos sorprendió una lluvia intensa mientras cantábamos la canción del Indio. A pesar de la tormenta, todos continuamos bailando y cantando "A brillar mi amor". O llegar a la Plaza de Mayo a las 6 de la mañana para preparar la carroza y terminar cerca de las 10:30 o 11 de la noche. Hay miles de recuerdos de esos días.

NA - Ante este escenario y los intentos de recorte de derechos, ¿cuáles son los reclamos centrales hoy?

MLO - Argentina se transformó en una sociedad diferente tras la aprobación del matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género, cambios sociales y estatales profundos. Hoy, DNUs intentan recortar nuestros derechos, pero no bajamos los brazos. Estamos trabajando fuertemente con la ley Reconocer y Reparar para el reconocimiento de las personas travesti trans adultas mayores en la provincia de Buenos Aires.

NA - ¿La exposición toma un lugar de revisionismo histórico?

MLO - '35 Orgullos' no es solo un ejercicio de memoria: es una trinchera ante el avance de discursos de odio y las políticas de crueldad del gobierno de Milei. No dejaremos de marchar ni de sentirnos orgullosos de ser quienes somos, y ante el fascismo nuestra respuesta seguirá siendo colectiva: no daremos ni un paso atrás.

La exposición contará con una línea de tiempo, fotogalerías de gran formato y espacios de homenaje a referentes fundamentales del movimiento como César Cigliutti, Ilse Fuskova y Lohana Berkins.

Se inaugurará en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo y podrá visitarse hasta el 20 de noviembre en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.