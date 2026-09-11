La educación como factor clave en el empleo y los ingresos: un estudio revela cifras preocupantes

Buenos Aires, 11 septiembre (NA) – Durante el último mes, la demanda laboral, medida a través de los portales de empleo, mostró dinámicas operativas diferenciadas. En uno de ellos, se registraron 5.683 avisos, lo que representa un crecimiento del 3,2% respecto a julio, mientras que otro acumuló 6.418 avisos en el mes.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se destaca el sector de Comercial y Ventas como la categoría predominante, con el 25% del total de publicaciones. Por su parte, Abastecimiento y Logística representó el 7,6% (subió 0,25%), y Oficios y otros alcanzó el 7,1% (0,13% más). En contraste, Tecnología y Sistemas experimentó un retroceso relativo de 1,12%, ubicándose en un 5,6% de participación.

Este nuevo relevamiento abarcó más de 12.000 avisos digitales en portales de empleo como ZonaJobs y LinkedIn. El Observatorio de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral desarrolló un informe que aporta datos relevantes sobre los jóvenes y el mercado laboral, evidenciando una persistente brecha entre el título secundario y la inserción laboral, así como una fuerte concentración de monotributistas en los tramos más bajos de facturación.

Las habilidades y conocimientos más requeridos: Habilidades transversales: la capacidad de liderazgo mostró el incremento más significativo entre las habilidades generales en ZonaJobs, pasando del 12,0% al 13,6% de los avisos. Conocimientos operativos y de negocio: Ventas y Administración continuaron liderando las búsquedas, mientras que los requerimientos vinculados con Control de calidad, Producción, Stock, Distribución e Inventario también ganaron presencia. Herramientas y lenguajes técnicos: Excel se consolidó como la herramienta más utilizada, y en LinkedIn se observó una mayor demanda de sistemas como SAP y Power BI. Además, se incrementaron las búsquedas relacionadas con capacidades analíticas y de programación, destacándose Python (del 4,5% al 6,7% de los avisos) y SQL (del 6,6% al 7,7%). El idioma inglés figuró en el 35,1% de los avisos de LinkedIn. Distribución geográfica: la mayor demanda se concentra en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que juntas representan el 83,8% del total de avisos de ZonaJobs.

En línea con los debates públicos sobre el desempeño educativo y los resultados del sistema escolar, el informe del Observatorio analiza la trayectoria de los estudiantes y su impacto directo en el mercado laboral.

En Argentina, solo el 44% de los estudiantes completa la educación secundaria en el tiempo teórico previsto (44 de cada 100 alumnos). Aunque la tasa de finalización alcanza el 75,1% entre los jóvenes de 19 a 24 años, la brecha respecto al egreso a término revela que una proporción significativa concluye sus estudios con sobreedad.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, 2025-T4) reflejan el impacto educativo directo entre empleo, formación e ingresos, confirmando que el nivel educativo alcanzado condiciona fuertemente las oportunidades laborales para la población de 25 a 64 años: Hasta Primaria Completa: tasa de empleo del 64,7% e ingreso mediano de $670.000. Secundaria Completa: tasa de empleo del 74,1% e ingreso mediano de $880.000 (+31% de brecha de ingresos respecto a la primaria). Superior o Universitaria Completa: tasa de empleo del 83,3% (una brecha de +18,6% respecto al nivel primario) e ingreso medio de $1.200.000 (+79% de brecha respecto a la primaria).

Autoempleo y Monotributo: alta concentración en los escalones más bajos

El monitor del citado observatorio también realizó un cruce con los datos oficiales del padrón de ARCA al 31 de agosto de 2026 (que reúne 4.770.070 registros). Los datos evidencian una fuerte concentración en la escala de facturación declarada por los trabajadores independientes, predominando la categoría más baja de facturación (Categoría A, con un tope anual bruto de $12.009.410,45), que concentra el 59,15% del padrón total, reuniendo a 2.821.468 contribuyentes.

Si se suman las categorías A, B y C (con topes anuales de hasta $24,67 millones), la cifra asciende al 79,5% del total. Esto significa que casi 8 de cada 10 monotributistas registrados en el país se ubican en los tres primeros tramos de ingresos brutos autorizados.

La importancia de los datos: el objetivo del monitor del Observatorio de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral es traducir la evidencia del mercado de trabajo en decisiones más eficientes y concretas en materia de formación profesional y capacitación laboral.

Agencia NA