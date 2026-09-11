FOTO: La defensa del Pity Álvarez no logra apartar a jueces y el juicio avanza

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- La recusación presentada por la defensa de Cristian "Pity" Álvarez hacia el tribunal y el fiscal fue desestimada en la última audiencia, permitiendo que el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, prosiga el próximo lunes 14 de septiembre. Sin embargo, los abogados del acusado evalúan realizar otra presentación.

Según informaron fuentes cercanas al caso a la agencia Noticias Argentinas, la solicitud de recusación formulada por los letrados Sebastián Queijeiro y Javier Baños hacia los magistrados Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, pertenecientes al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires, así como al fiscal Sandro Abraldes, fue rechazada este viernes.

Los defensores se encuentran analizando la decisión judicial y, a prima facie, sostienen que esta resolución debería ser considerada nula "porque no realizaron la audiencia ni presentaron pruebas".

"Vamos a estudiar la situación y presentar un recurso de inconstitucionalidad", explicaron los abogados, aunque indicaron que no se recibiría respuesta hasta el lunes, día en que se reanudaría el juicio.

El 7 de septiembre se había reactivado la audiencia de juicio tras la suspensión anterior por una descompensación de Pity. Antes de que comenzaran las nuevas declaraciones, la defensa del acusado presentó formalmente el pedido de recusación.