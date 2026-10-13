La camioneta que manejaba Prieto Fasano en el choque fatal acumula multas por más de $21 millones

FOTO: Infracciones de más de $21 millones en la camioneta de Prieto Fasano tras choque fatal

Buenos Aires, 13 octubre (NA) – La camioneta que conducía Andrés Prieto Fasano la noche del choque fatal en la autopista Panamericana, que resultó en la muerte de Pamela Camacho y dejó gravemente herida a Valentina, acumula infracciones de tránsito por más de $21 millones.

Este dato fue presentado por la querella, que aportó ante la Justicia las constancias que demuestran las 264 infracciones de la camioneta Hyundai Creta, la mayoría de ellas por el uso del celular mientras conducía.

La información obtenida por la agencia Noticias Argentinas indica que el total de las multas asciende a más de $21 millones y, hasta el momento, ninguna ha sido pagada.

Este dato es crucial, ya que una de las hipótesis en la investigación sugiere que el abogado mediático no habría frenado para evitar el impacto fatal contra el auto Volkswagen Polo porque habría estado utilizando su teléfono.

A pesar de que esta es solo una de las conjeturas, hasta el momento no se ha podido peritar el celular de Prieto Fasano, ya que, aunque presentó el dispositivo, no proporcionó la clave para acceder.

Además, se destaca que no se sometió a un test de alcoholemia ni de drogas en el lugar del accidente y tampoco aceptó realizarse análisis de sangre y orina en el Sanatorio La Trinidad.

Como consecuencia del choque, Pamela Camacho falleció en el acto, mientras que Valentina permanece internada con diagnóstico reservado, en un tratamiento de rehabilitación cuya evolución aún es incierta.

En los más de tres meses desde el incidente, el abogado ha vuelto a su vida pública, participando en entrevistas y programas de streaming, sin haber contactado a las víctimas hasta la fecha.