FOTO: Jorge Macri lidera el homenaje a San Martín en Buenos Aires: detalles del evento

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- Este lunes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, será el encargado de presidir el homenaje por el aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. El evento se desarrollará en la Plaza San Martín, ubicada en el barrio de Retiro.

Las actividades comenzarán a las 10 con una presentación del grupo folclórico Los Tordos, seguido a las 10:40 por la actuación del cantante Nahuel Pennisi, quien se presentará junto al Ballet del Instituto de Arte Folklórico y el Ballet de Romance de Zamba.

El acto protocolar se llevará a cabo a partir de las 12, donde Jorge Macri será el principal orador y pronunciará un discurso en homenaje al Libertador.

El homenaje, organizado por el Gobierno porteño, se extenderá durante la mañana y concluirá antes del acto nacional programado para la misma jornada en la Plaza San Martín a las 15.

Esta actividad es parte de las conmemoraciones por el 176° aniversario del fallecimiento de San Martín, que tuvo lugar el 17 de agosto de 1850.

Agencia NA