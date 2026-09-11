Javier Milei designa a Richard Malan como nuevo presidente del INCUCAI

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) – El presidente Javier Milei designó al doctor Richard Miguel Malan como el nuevo presidente del Directorio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), mientras que la doctora Gabriela Gladys Hidalgo fue oficializada como su vicepresidenta.

Ambas designaciones fueron a través del Decreto 971/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, donde, además, se informó que el Gobierno aceptó la renuncia presentada por el doctor Carlos Alberto Soratti al cargo de presidente del Directorio de dicho organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud.

También se le aceptó la dimisión al doctor Richard Miguel Malan al cargo de vicepresidente del Directorio del INCUCAI y a la doctora Gabriela Gladys Hidalgo al cargo de directora del organismo y se les agradeció a los tres funcionarios renunciantes los servicios prestados en el desempeño de sus cargos.