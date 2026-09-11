Javier Milei designa a Richard Malan como nuevo presidente del INCUCAI
El doctor Richard Miguel Malan asumió como presidente del INCUCAI, mientras que Gabriela Gladys Hidalgo fue nombrada vicepresidenta, según el Decreto 971/2026 publicado en el Boletín Oficial.
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Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) – El presidente Javier Milei designó al doctor Richard Miguel Malan como el nuevo presidente del Directorio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), mientras que la doctora Gabriela Gladys Hidalgo fue oficializada como su vicepresidenta.
Ambas designaciones fueron a través del Decreto 971/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, donde, además, se informó que el Gobierno aceptó la renuncia presentada por el doctor Carlos Alberto Soratti al cargo de presidente del Directorio de dicho organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud.
También se le aceptó la dimisión al doctor Richard Miguel Malan al cargo de vicepresidente del Directorio del INCUCAI y a la doctora Gabriela Gladys Hidalgo al cargo de directora del organismo y se les agradeció a los tres funcionarios renunciantes los servicios prestados en el desempeño de sus cargos.
Lectura rápida
¿Quién fue designado presidente del INCUCAI?
El doctor Richard Miguel Malan fue designado como presidente del INCUCAI por el presidente Javier Milei.
¿Quién ocupa el cargo de vicepresidente?
La doctora Gabriela Gladys Hidalgo asumió el cargo de vicepresidenta del INCUCAI.
¿Cuándo se publicaron las designaciones?
Las designaciones se publicaron el 11 de septiembre de 2026 en el Boletín Oficial.
¿Qué renuncias fueron aceptadas?
Se aceptó la renuncia del doctor Carlos Alberto Soratti y de los doctores Malan y Hidalgo a sus respectivos cargos.
¿Qué organismo dirige el INCUCAI?
El INCUCAI es un organismo descentralizado bajo la Secretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud.
[Fuente: Noticias Argentinas]