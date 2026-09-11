Intensa búsqueda de Maira Cabrera en Catamarca: citan a camioneros para declarar

Una joven madre se encuentra desaparecida desde hace más de un mes en la provincia de Catamarca. La Fiscalía que lleva adelante la investigación anunció que en los próximos días se convocará a declarar a camioneros de diversas provincias con el fin de recabar información sobre el caso.

Maira Romina Cabrera, de 27 años, fue vista por última vez el 10 de agosto cuando salió de su hogar para encontrarse con Eduardo Cejas, su ex pareja y padre de su hija. Según relato de su madre, la joven salió con su teléfono móvil y la vestimenta que llevaba puesta.

La denuncia por su desaparición se presentó tres días después de su última aparición, lo que dio inicio a una serie de operativos de búsqueda y rastrillajes que hasta el momento no han producido resultados positivos.

En la investigación, se han recogido varias declaraciones, incluida la del conductor de un colectivo que la transportó. Este testigo afirmó que Cabrera se bajó en Telarito y que había alguien esperándola.

Mientras se continúan indagando las circunstancias de su desaparición, la Fiscalía considera la posibilidad de que camioneros que circulan por la Ruta Nacional 60 puedan tener información relevante. En este sentido, desde el medio Inforama se ha informado que se citará a declarar a transportistas que provienen de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires.

Los choferes han sido identificados y el objetivo es que proporcionen detalles sobre sus recorridos para determinar si alguno de ellos tiene conocimiento sobre el paradero de Cabrera.

Asimismo, se están analizando grabaciones de cámaras de seguridad, junto con llamadas, geolocalizaciones y datos de antenas de telefonía.

En este caso, trabajan en conjunto el fiscal de Instrucción N° 9, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, y la fiscal Jorgelina Sobh.