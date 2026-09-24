En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Ingresó al Museo Caraffa, causó daños y huyó: la Policía lo detuvo tras un operativo

El aviso del guardia de seguridad permitió activar un procedimiento que terminó con la localización del sujeto en inmediaciones.

24/09/2026 | 16:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa”.

FOTO: El Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa”.

Detenido por daños en un museo cordobés

FOTO: Detenido por daños en un museo cordobés

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un hombre mayor de edad fue detenido durante la mañana luego de ingresar al Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa”, en el Parque Sarmiento, donde habría provocado daños en el empotrado del piso y en parte del cableado de unos reflectores.

La situación fue advertida por un guardia de seguridad del establecimiento, quien dio aviso a la Policía. Tras provocar los daños, el individuo se retiró rápidamente del lugar y emprendió la fuga.

A partir de las características aportadas por el personal de seguridad, los efectivos montaron un operativo y lograron identificar al hombre, procediendo a su detención en avenida Poeta Lugones al 80 de Bº Nueva Córdoba.

El aprehendido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el ingreso y los daños ocasionados en la institución.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Un hombre mayor de edad.

¿Dónde ocurrió el incidente? En el Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa”, en el Parque Sarmiento.

¿Cuándo fue la detención? Durante la mañana.

¿Cómo se dio la detención? A través de un operativo montado por la Policía tras la descripción del guardia de seguridad.

¿Por qué se detuvo al hombre? Por provocar daños en el museo y luego intentar huir del lugar.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf