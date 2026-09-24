Ingresó al Museo Caraffa, causó daños y huyó: la Policía lo detuvo tras un operativo

Un hombre mayor de edad fue detenido durante la mañana luego de ingresar al Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa”, en el Parque Sarmiento, donde habría provocado daños en el empotrado del piso y en parte del cableado de unos reflectores.

La situación fue advertida por un guardia de seguridad del establecimiento, quien dio aviso a la Policía. Tras provocar los daños, el individuo se retiró rápidamente del lugar y emprendió la fuga.

A partir de las características aportadas por el personal de seguridad, los efectivos montaron un operativo y lograron identificar al hombre, procediendo a su detención en avenida Poeta Lugones al 80 de Bº Nueva Córdoba.

El aprehendido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el ingreso y los daños ocasionados en la institución.