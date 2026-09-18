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Está grave un bebé que sufrió fracturas de cráneo: detuvieron a su mamá y a su padrastro

El caso ocurrió en Balnearia. El recién nacido permanece internado en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. La Justicia intenta determinar cómo se produjeron las lesiones.

18/09/2026 | 10:43Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El terrible caso ocurrió en Balnearia, en el este de Córdoba.

FOTO: El terrible caso ocurrió en Balnearia, en el este de Córdoba.

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Un bebé de 27 días permanece internado en grave estado tras sufrir múltiples fracturas de cráneo en Balnearia, localidad del departamento San Justo, en el este de Córdoba. Por el caso fueron detenidos su madre y su padrastro.

El recién nacido recibió las primeras atenciones en un hospital de San Francisco. Debido a la complejidad de su cuadro, fue derivado al Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, donde continúa bajo asistencia médica especializada.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Morteros, conducida por Francisco Paigés, que ordenó la detención de ambos adultos mientras avanzan las medidas judiciales.

Hasta el momento no se estableció cómo se produjeron las lesiones ni quién fue responsable. Los investigadores buscan reconstruir lo sucedido en la vivienda donde se encontraba el bebé antes de ser trasladado para recibir atención médica.

La causa continúa abierta y la principal preocupación está puesta en la evolución del recién nacido, cuyo estado es delicado.

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Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un bebé de 27 días sufrió múltiples fracturas de cráneo y permanece internado en grave estado.

¿Quiénes fueron detenidos? La madre y el padrastro del bebé fueron detenidos por el caso.

¿Dónde ocurrió el hecho? En Balnearia, localidad del departamento San Justo, en Córdoba.

¿Cómo se encuentra el bebé? El bebé está en grave estado y recibe atención en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba.

¿Por qué se investiga el caso? Se investiga cómo se produjeron las lesiones y quién fue responsable de ellas.

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