El papa León finaliza su visita a Argentina con una emotiva misa en Luján
El Santo Padre encabeza una última celebración religiosa en la Basílica de Luján.
FOTO: El papa León finaliza su visita a Argentina con una emotiva misa en Luján
Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- El papa León preside una multitudinaria misa en la Basílica de Luján, donde se congregan millones de fieles para participar de este evento religioso.
En su última celebración religiosa antes de partir hacia Perú, el Santo Padre se presenta con una casulla de colores celeste y blanca, simbolizando su conexión con el país.
La misa, que se lleva a cabo en un ambiente de fervor y devoción, marca el cierre de una gira que ha sido significativa para la comunidad católica en Argentina. Se espera que el discurso del Papa aborde temas de unidad y esperanza.
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Lectura rápida
¿Qué evento está ocurriendo?
El papa León celebra una misa en la Basílica de Luján.
¿Quién es el protagonista?
El protagonista es el papa León.
¿Cuándo se lleva a cabo la misa?
La misa se celebra el 11 de noviembre de 2026.
¿Dónde tiene lugar el evento?
El evento se realiza en la Basílica de Luján, Argentina.
¿Por qué es significativa esta misa?
Es la última celebración del Papa en Argentina antes de su partida hacia Perú.
[Fuente: Noticias Argentinas]