FOTO: El papa León finaliza su visita a Argentina con una emotiva misa en Luján

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- El papa León preside una multitudinaria misa en la Basílica de Luján, donde se congregan millones de fieles para participar de este evento religioso.

En su última celebración religiosa antes de partir hacia Perú, el Santo Padre se presenta con una casulla de colores celeste y blanca, simbolizando su conexión con el país.

La misa, que se lleva a cabo en un ambiente de fervor y devoción, marca el cierre de una gira que ha sido significativa para la comunidad católica en Argentina. Se espera que el discurso del Papa aborde temas de unidad y esperanza.

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