Rescataron a 13 perros de una situación de abandono en zona norte
Tras reiterados reclamos de vecinos, retiraron de una vivienda a un ejemplar adulto, una hembra y sus 11 crías, que quedaron bajo resguardo y a la espera de familias responsables.
08/09/2026 | 07:09Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Cachorros rescatados en zona norte.
El municipio de Rosario rescató a 13 perros que se encontraban en una vivienda de zona norte, en malas condiciones de cuidado y en situación de abandono. La intervención estuvo a cargo del área de Protección Animal de la Secretaría de Control y Convivencia.
El operativo se concretó luego de reiterados reclamos realizados por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre el estado en el que se encontraban los animales. En el lugar había un perro adulto, una perra y sus 11 cachorros.
Los 13 animales fueron retirados de la vivienda y quedaron bajo resguardo para recibir los cuidados necesarios. Los dos perros adultos fueron derivados a espacios de resguardo y tránsito responsable, mientras que los cachorros quedaron al cuidado de proteccionistas.
El secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, destacó la importancia de la participación de los vecinos para detectar este tipo de situaciones y permitir la intervención de las autoridades. También valoró el trabajo de quienes se involucran para brindarles una nueva oportunidad a los animales.
Los 11 cachorros permanecen bajo el cuidado de la organización Corazones Callejeros y esperan encontrar familias responsables que puedan ofrecerles un hogar definitivo. Ante situaciones de maltrato o abandono animal, se pueden realizar reclamos a través del 147 o de MuniBot, al 341 544-0147.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Rosario? El municipio rescató a 13 perros en situación de abandono y malas condiciones de cuidado.
¿Quién llevó a cabo la intervención? El área de Protección Animal de la Secretaría de Control y Convivencia.
¿Cuándo se realizó el operativo? El operativo se concretó tras reiterados reclamos de los vecinos de la zona.
¿Dónde se encontraban los perros? En una vivienda de la zona norte de Rosario.
¿Cómo se está gestionando el cuidado de los perros? Los perros fueron resguardados y los cachorros están bajo el cuidado de Corazones Callejeros.