FOTO: El hermano de Jonatan "Camboya" Peloc seguirá en prisión preventiva por encubrimiento

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- El hermano de Jonatan "Camboya" Peloc, un delincuente que fue recapturado tras varios meses de prófugo, permanecerá detenido bajo prisión preventiva por un supuesto encubrimiento.

El defensor oficial interino de Nelson Emiliano Lagos pidió el sobreseimiento y la libertad de su cliente, argumentando el parentesco que lo une a Peloc y la cercanía del fin de semana largo, relacionado con las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro en Salta. El abogado afirmó que su encarcelamiento sería una "privación ilegítima de la libertad" y que causaría un "daño irreparable".

La jueza del distrito Centro, Sandra Espeche, desestimó la solicitud del abogado y decidió que Lagos continúe detenido.

Lagos fue arrestado el martes 8 de septiembre en La Caldera, ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Salta, donde se encontraba junto a Peloc, circulando en una moto por la ruta nacional 9.

Ambos habían eludido un control policial y fueron recapturados tras haberse escapado de la Alcaidía General en abril.