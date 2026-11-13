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Dos detenidos por la explosión e incendio que dejó 21 heridos en Lanús, entre ellos seis graves
El estallido se sintió con fuerza en Remedios de Escalada, en el sur del conurbano bonaerense. Varias dotaciones de bomberos siguen trabajando en el lugar para tratar de controlar la situación.
13/11/2026 | 16:06Redacción Cadena 3
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Una explosión de gas seguida de incendio dejó 21 heridos, seis de gravedad, en el centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. Claudio Arale, director general de Defensa Civil del municipio, confirmó que los 21 lesionados fueron trasladados a hospitales públicos del sur del conurbano.
Los seis pacientes de mayor gravedad fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, de Lanús, que recibió en total a diez pacientes de urgencia y parte de ellos requirió asistencia respiratoria.
El sistema de emergencias de Lanús evaluó a los heridos en el lugar y definió las derivaciones según la gravedad y el tipo de lesiones, explicó Arale.
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Arale explicó que en el lugar trabajaban operarios de MetroGAS y de Exgadet S.A., contratista de la distribuidora. Durante los trabajos de renovación de la red, una máquina perforó un caño de media presión. La rotura provocó una fuga de gas que derivó en la explosión.
El estallido se habría producido antes de las 10 de la mañana, en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Iberlucea, frente a una fiambrería. Varias dotaciones de bomberos trabajaron en la zona de la calle Beltrán para controlar las llamas, que alcanzaron gran altura, mientras llegaban las ambulancias.
Durante el operativo, los equipos de emergencia evacuaron una escuela, un geriátrico y comercios ubicados en un radio de 200 metros.
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Walter, un comerciante de la zona que presenció el estallido, contó que un almacén de la esquina quedó destruido. "Fue una explosión, como un misil. Justo lo vi", dijo entre lágrimas. También señaló que la detonación alcanzó a un edificio de enfrente.
Otra vecina contó que ya había calles cortadas por los trabajos en las cañerías y que los bomberos llegaron rápidamente. Andrés, otro residente de la zona, dijo que escuchó tres detonaciones y que había un fuerte olor a gas.
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• Dos detenidos por la explosión y el incendio en Remedios de Escalada
El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, informó este viernes que dos personas fueron detenidas por la explosión y el posterior incendio en la localidad de Remedios de Escalada, mientras que advirtió: "Seguramente se violaron los protocolos de emergencia".
"No se activó el sistema local de emergencia", remarcó Arale en declaraciones televisivas, mientras que confirmó que la Justicia ordenó la captura de dos sospechosos, que pertenecerían a Metrogas.
Los Bomberos todavía trabajaban en el lugar para sofocar y evitar la propagación del fuego a inmuebles linderos.
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El fuego se desató en un campo y movilizó a varias dotaciones. Los bomberos desplegaron tareas preventivas ante el riesgo de que las llamas alcanzaran las casas de la zona. Se investiga cómo se inició el incendio.
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Informe de Ariel Rodríguez y Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Remedios de Escalada? Una fuerte explosión en un caño de gas dejó heridos graves.
¿Quiénes están involucrados en el incidente? El personal de MetroGAS estaba realizando trabajos de renovación de la red de distribución.
¿Cuándo sucedió la explosión? El estallido ocurrió en la calle Enrique Fernández al 4490, pero no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde ocurrió el incidente? En Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús.
¿Cómo se produjo la explosión? Una máquina dañó uno de los caños, provocando una fuga de gas que derivó en la explosión.
¿Por qué es relevante la noticia? La explosión causó heridos graves y generó un incendio que sorprendió a los vecinos de la zona.