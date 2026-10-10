Detenidos tres delincuentes con condenas por un intento de entradera en Villa Devoto

En el barrio porteño de Villa Devoto, tres hombres de 43, 41 y 35 años fueron arrestados tras una investigación por un intento de entradera que tuvo lugar en agosto. Los detenidos, con antecedentes penales y condenas por robo, incluyen a uno con un pedido de captura vigente por no presentarse en una unidad penitenciaria después de una salida transitoria.

La investigación, liderada por detectives de la División Investigaciones Comunales 11 de la Policía de la Ciudad, se centra en un incidente ocurrido el 3 de agosto, cuando dos hombres intentaron ingresar a un edificio en Chivilcoy al 2500. La víctima, una mujer, logró alertar a los vecinos con sus gritos, lo que impidió que los delincuentes entraran, aunque lograron llevarse su manojo de llaves.

Los investigadores analizaron imágenes del Centro de Monitoreo Urbano y cámaras de seguridad, estableciendo que los sospechosos contaban con un tercer cómplice que los esperaba en un vehículo Volkswagen Fox para facilitar su fuga. La trazabilidad del auto se perdió al salir de la ciudad, pero se identificó al conductor, quien había sido condenado a 20 años de prisión por un robo agravado en 2007 y ya había recuperado su libertad.

Este sospechoso fue detenido el 22 de septiembre por otro robo, quedando recluido en la Unidad Penitenciaria de Florencio Varela. Además, especialistas de la Policía identificaron a otro presunto involucrado en el intento de entradera, un hombre de 43 años con un largo historial delictivo, que había sido condenado a seis años y siete meses en 2021 y volvió a delinquir tras recuperar la libertad.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 21, liderado por Marcos Andrés Fernández, ordenó su detención. Durante las tareas de vigilancia, los detectives encontraron al sospechoso en Quito al 4000, a cinco cuadras de su casa, en compañía de otro hombre, quien también fue identificado como un participante del intento de robo.

Al solicitar su documentación, el sospechoso intentó ocultar su identidad dando el nombre de su hermano, ya que tenía un pedido de captura por no haberse presentado en la Unidad Penal 19, donde cumplía una condena de ocho años y seis meses por robo agravado. Este debía regresar el 4 de julio, pero no lo hizo, lo que llevó al Juzgado Nacional de Ejecución Penal 1 a ordenar su captura.

Los allanamientos en los domicilios de los imputados resultaron en la incautación de una mochila que contenía una pistola semiautomática Walther calibre 9 mm, que se presume fue utilizada en el intento de robo, junto con municiones y otros elementos relacionados con el delito.