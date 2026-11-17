La tormenta que azotó Rosario durante la noche del lunes dejó complicaciones en el parque de las Colectividades. Hubo carteles y lonas caídas, estructuras afectadas y sectores con acumulación de agua, por lo que este martes por la mañana se evaluaba si estaban dadas las condiciones para realizar la última jornada del evento. Durante el temporal, las ráfagas de viento alcanzaron los 86 kilómetros por hora y que el escenario principal sufrió algunas voladuras. Además, señaló que el suelo quedó muy blando por las precipitaciones.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que la Fiesta de Colectividades se llevará a cabo este martes, que será la última jornada de la festividad en 2026.

FOTO: El predio de colectividades tras la tormenta.

Trabajos para recuperar el predio

Lydia del Grosso, presidenta de la Asociación de Colectividades, había explicado en Juntos por Cadena 3 Rosario que estaban trabajando con bombas para retirar el agua acumulada y con personal municipal para acondicionar el espacio. “No hay daño, solamente agua”, aseguró al describir el estado del parque.

FOTO: El predio de colectividades tras la tormenta.

También había adelantado que utilizarán arena para cubrir los charcos y que las distintas colectividades colaborarán con materiales. “Es preferible hacerlo con arena”, explicó sobre las tareas para recuperar el suelo.

Informe de Fernando Carrafiello.