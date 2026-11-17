El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará Santa Fe el próximo 2 de diciembre, en el marco de una recorrida que incluirá las ciudades de Reconquista y Santa Fe. La agenda contempla encuentros institucionales y reuniones con referentes políticos, sindicales y sociales que impulsan la construcción de un espacio con proyección nacional.

La primera actividad tendrá lugar en Reconquista y su zona de influencia, en el norte provincial. Allí, el mandatario bonaerense profundizará el vínculo político con el intendente Enrique Vallejos, con quien compartió recientemente una cumbre de dirigentes y una mesa de trabajo interprovincial en Buenos Aires.

Luego, Kicillof se trasladará a la capital santafesina, donde mantendrá reuniones con distintos sectores de la dirigencia política, gremial y social. La visita se produce después de la conformación de la mesa “Axel 2027”, un espacio que busca promover su figura y consolidar una alternativa política de alcance nacional.

La recorrida forma parte del armado federal que impulsa el peronismo santafesino y el movimiento obrero, bajo los lineamientos del documento “Hay otro camino”. La propuesta plantea un proyecto basado en la producción, el trabajo, la ciencia y la educación pública, en contraposición a las políticas de ajuste del Gobierno nacional.