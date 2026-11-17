El mediocampista de Defensa y Justicia Éver Banega se encuentra en un momento de incertidumbre respecto a su futuro en el fútbol. En una reciente entrevista, el jugador de 38 años expresó que tiene altas probabilidades de retirarse, afirmando: "Un 80 % de que ya deje y el 20 % está ahí".

Banega llegó al club "Halcón de Varela" en enero de 2026, bajo la dirección de Mariano Soso, tras su paso por Newell's como agente libre. Sin embargo, desde mayo de este año, ha dejado de tener minutos en el equipo. En la misma nota, confesó: "Ahora estoy practicando tenis y otros deportes para matar el tiempo".

El exjugador de la Selección argentina, Sevilla y Newell's Old Boys, entre otros, compartió que está participando en la tercera edición de la Copa Potrero, un torneo organizado por Sergio "Kun" Agüero, con el equipo "Argentina Streamers". Durante la conversación, también explicó qué planes tiene para su vida después del fútbol profesional.

"Un 80 % que ya dejo y el 20 % está ahí; prácticamente ya estoy grande, ya disfruté demasiado, pero creo que también les toca a los chicos y no quitarles el lugar", comentó Éver al referirse a su decisión de alejarse del deporte. También indicó que el 20 % de incertidumbre que aún siente lo mantiene activo en las canchas: "Valorando cosas, por ahora no hay nadie. Estoy disfrutando otra etapa; me encantaría quedarme acá (en el país). Estuve muchos años afuera. Todavía no se sabe; hay que vivir el día a día".

Finalmente, Banega anticipó sus planes para cuando decida colgar los botines: "No creo que me aleje del fútbol, pero quizás de otra forma, no de representante ni de técnico, quizás desde otra faceta. Ahora estoy jugando al tenis y practicando otros deportes para matar el tiempo".