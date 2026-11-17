FOTO: JOY Airline comienza a operar en Jujuy con vuelos directos a Buenos Aires y Córdoba

Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) – JOY Airline ha dado inicio a sus operaciones comerciales regulares en Argentina, estableciendo a Jujuy como su base de operaciones y conectando las rutas hacia Buenos Aires y Córdoba.

La aerolínea ofrecerá 12 frecuencias semanales entre Jujuy y el Aeroparque Jorge Newbery, además de siete frecuencias semanales entre la provincia y Córdoba.

Uno de los principales atractivos de JOY Airline es la operación de dos frecuencias diarias entre Buenos Aires y Jujuy, lo que facilitará a los pasajeros la posibilidad de realizar viajes de ida y vuelta en el mismo día, una opción especialmente pensada para quienes viajan por motivos laborales o de negocios.

"El inicio de nuestras operaciones representa un paso muy importante para JOY Airline y refleja nuestra apuesta por el desarrollo de la aviación comercial argentina. Creemos en el potencial de las provincias y en la importancia de generar nuevas conexiones que impulsen el turismo, la actividad productiva y las oportunidades de desarrollo regional", comentó Oscar Segura, director comercial de JOY Airline.

En el marco del lanzamiento, la aerolínea ha anunciado tarifas promocionales que comienzan desde $130.000 finales por tramo para la ruta Córdoba-Jujuy y desde $165.000 finales por tramo para Buenos Aires-Jujuy, en ambos sentidos.

Las tarifas promocionales estarán disponibles para vuelos que se realicen entre el 16 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026, con disponibilidad sujeta a cupos.

La puesta en marcha de JOY Airline se produce en un contexto de mayor apertura y competencia en el mercado aerocomercial argentino, mientras la compañía planea consolidar su operación inicial y expandir sus rutas.