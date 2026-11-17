JOY Airline comienza a operar en Jujuy con vuelos directos a Buenos Aires y Córdoba
La aerolínea inició sus operaciones en el país, ofreciendo 12 frecuencias semanales a Aeroparque y siete a Córdoba, con tarifas promocionales disponibles hasta fin de año.
FOTO: JOY Airline comienza a operar en Jujuy con vuelos directos a Buenos Aires y Córdoba
Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) – JOY Airline ha dado inicio a sus operaciones comerciales regulares en Argentina, estableciendo a Jujuy como su base de operaciones y conectando las rutas hacia Buenos Aires y Córdoba.
La aerolínea ofrecerá 12 frecuencias semanales entre Jujuy y el Aeroparque Jorge Newbery, además de siete frecuencias semanales entre la provincia y Córdoba.
Uno de los principales atractivos de JOY Airline es la operación de dos frecuencias diarias entre Buenos Aires y Jujuy, lo que facilitará a los pasajeros la posibilidad de realizar viajes de ida y vuelta en el mismo día, una opción especialmente pensada para quienes viajan por motivos laborales o de negocios.
"El inicio de nuestras operaciones representa un paso muy importante para JOY Airline y refleja nuestra apuesta por el desarrollo de la aviación comercial argentina. Creemos en el potencial de las provincias y en la importancia de generar nuevas conexiones que impulsen el turismo, la actividad productiva y las oportunidades de desarrollo regional", comentó Oscar Segura, director comercial de JOY Airline.
En el marco del lanzamiento, la aerolínea ha anunciado tarifas promocionales que comienzan desde $130.000 finales por tramo para la ruta Córdoba-Jujuy y desde $165.000 finales por tramo para Buenos Aires-Jujuy, en ambos sentidos.
Las tarifas promocionales estarán disponibles para vuelos que se realicen entre el 16 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026, con disponibilidad sujeta a cupos.
La puesta en marcha de JOY Airline se produce en un contexto de mayor apertura y competencia en el mercado aerocomercial argentino, mientras la compañía planea consolidar su operación inicial y expandir sus rutas.
Lectura rápida
¿Qué comenzó JOY Airline?
JOY Airline inició sus operaciones comerciales regulares en Argentina.
¿Quién es el director comercial?
El director comercial de JOY Airline es Oscar Segura.
¿Cuándo comenzaron las operaciones?
Las operaciones comenzaron el 17 de noviembre de 2026.
¿Dónde tiene su base JOY Airline?
La base de operaciones de JOY Airline es Jujuy.
¿Cuáles son las rutas ofrecidas?
JOY Airline ofrece vuelos a Buenos Aires y Córdoba desde Jujuy.
[Fuente: Noticias Argentinas]