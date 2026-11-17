FOTO: A plena luz del día: adolescentes asaltan a repartidor en barrio Pueyrredón de Córdoba

Un violento asalto a plena luz del día volvió a poner en evidencia la inseguridad en barrio Bajo Pueyrredón, en el sector este de la ciudad de Córdoba. Tres adolescentes de 16 años fueron detenidos luego de interceptar y robarle el vehículo a un repartidor de 67 años. El episodio quedó registrado por las cámaras de videovigilancia y reavivó los reclamos de los vecinos, que denuncian robos constantes y falta de presencia policial.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes, cuando el trabajador circulaba a bordo de un utilitario tipo Renault Master por calle Ciriaco Ortiz. Según informó la Policía, los adolescentes lo interceptaron en plena vía pública y lo amenazaron con lo que aparentaba ser un arma de fuego, para obligarlo a descender del vehículo.

La secuencia fue advertida por un operador del sistema de videovigilancia, quien dio aviso a los efectivos policiales. A partir de las imágenes, se desplegó un operativo que permitió localizar y detener a los tres sospechosos en la intersección de Ciriaco Ortiz y Paraje Monino, a escasa distancia del lugar del asalto.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una réplica de arma de fuego, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, prendas de vestir y otros elementos vinculados con la investigación.

Los adolescentes fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.

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• El miedo de los vecinos: "Tenés que tener cuatro ojos para salir a la calle"

El episodio generó preocupación entre los habitantes de Bajo Pueyrredón, un sector próximo al acceso de la ruta nacional 19 que desde hace tiempo registra denuncias por hechos de inseguridad.

En diálogo con Cadena 3, una vecina que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias describió las dificultades que enfrentan diariamente las familias del sector. "Hay mucha inseguridad. Tiene que pasar algo para que la Policía pueda venir", lamentó.

La mujer aseguró que los robos protagonizados por grupos de jóvenes se repiten con frecuencia y advirtió sobre la presencia de situaciones vinculadas con las adicciones y la falta de oportunidades laborales. "Hay muchas adicciones, muchos chicos que están perdidos, que no tienen recursos ni amparo. Hay una generación que no tiene trabajo y los perjudicados son los que salen a trabajar a la mañana", sostuvo.

Según explicó, la inseguridad afecta tanto a los repartidores como a quienes deben trasladarse diariamente a sus trabajos y utilizar el transporte público. "Uno va con miedo. Vas a tomar el colectivo y tenés que tener cuatro ojos, mirando para todos lados", expresó.

La vecina también señaló que los problemas de seguridad dificultan el ingreso de determinados servicios al barrio. "Hay gente mayor en la cuadra y no puede entrar una ambulancia. No quieren entrar los Uber ni los repartidores de PedidosYa", afirmó.

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• Reclaman una posta policial y patrullajes permanentes

Ante la reiteración de episodios delictivos, los vecinos insisten en la necesidad de reforzar la vigilancia y recuperar la presencia permanente de efectivos en la zona. "Pedimos una posta policial o que haya un patrullero que pase cada tanto. No digo cada cinco minutos, pero necesitamos seguridad", reclamó la mujer.

También recordó que anteriormente existió un puesto de vigilancia en el sector, aunque dejó de funcionar después de un incidente.

El temor no se limita a los hechos ocurridos durante el día. De acuerdo con su testimonio, durante la madrugada también se registran movimientos de motos y automóviles que generan preocupación entre los habitantes. "A la madrugada no se puede dormir. Da pena porque son chicos jóvenes, mujeres jóvenes. Es una situación muy triste", manifestó.

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• La preocupación por el consumo de drogas y la violencia

La situación de Bajo Pueyrredón también expone una problemática más amplia vinculada con el consumo problemático de drogas, la vulnerabilidad social y la participación de adolescentes en hechos delictivos.

El sector ya había sido escenario de episodios de violencia y enfrentamientos entre grupos de vecinos y efectivos policiales, incluidos ataques a tiros contra uniformados.

"Los que vivimos acá somos gente trabajadora y tenemos miedo. Bajo Pueyrredón es noticia cada dos por tres por lo mismo", concluyó la vecina.

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Informe de Juan Federico y Fernando Barrionuevo.