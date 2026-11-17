FOTO: Shakira publicó un mensaje en sus redes sociales solidarizándose con los afectados por el terremoto en Colombia.

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- La artista colombiana Shakira continúa sumando logros en su carrera musical, y este lunes recibió una nominación en la 69.ª edición de los premios Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Música Global por su canción "Dai Dai", en colaboración con Burna Boy.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, este éxito ha sido seleccionado para representar al Mundial de la FIFA 2026, rompiendo barreras con su pegajosa melodía. En menos de tres meses desde su lanzamiento, el tema logró alcanzar la impresionante cifra de mil millones de reproducciones en plataformas digitales, convirtiéndose en el primer video publicado en 2026 en alcanzar esta cifra.

Además, la canción ha dominado los rankings musicales en diversas partes del mundo, consolidando aún más la popularidad de la artista. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación reveló este lunes las nominaciones para la 69.ª edición de los premios Grammy, destacando que, por primera vez en la historia del evento, las seis artistas con más nominaciones son mujeres.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y será transmitida por ABC, Hulu y Disney+ en Latinoamérica. La cantante británica Raye lidera la lista con un total de 11 nominaciones, seguida por Rosalía con 9. Otras artistas como Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo, Ella Langley y Miranda Lambert también se destacan con siete nominaciones cada una.

En cuanto a los nominados en diferentes categorías, se encuentran obras notables como el álbum del año, donde figuran Phoebe Bridgers con "Lost Weekend" y Olivia Rodrigo con "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". En la categoría de canción del año, resalta Rosalía con "Berghain", y en grabación del año, se encuentran artistas como Bruno Mars y Taylor Swift.

La categoría de Mejor interpretación de música global incluye a Rosalía junto a Dougie F con "Porcelana", Shakira y Burna Boy con "Dai Dai", así como a Angélique Kidjo, Pharrell Williams y Quavo con "Bando (Orchestral)".

Con esta nominación, Shakira reafirma su posición en la industria musical y continúa siendo un referente a nivel global.