Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de las Heladerías, una iniciativa que permitirá comprar dos cuartos de helado al precio de uno. La propuesta comenzará este miércoles a las 19 y se extenderá hasta el horario de cierre de cada comercio participante.

Desde la Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal de Rosario confirmaron que más de 150 heladerías de la ciudad y la región acompañarán la jornada. La promoción será válida exclusivamente para compras presenciales en el mostrador y, en la mayoría de los locales, para pagos en efectivo.

Entre las cadenas y comercios rosarinos que se suman figuran Américo, Antico, Bajo Cero, Catania, Cumbre Nevada, Esther, Free Shop, Marbet, Río, Smart, Tento, Yampi y Yomo, entre otros. Los establecimientos participantes cuentan con sucursales distribuidas en distintos barrios.

La iniciativa forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrolla del 16 al 22 de noviembre y es impulsada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya). Durante esos días también se presentará un nuevo sabor denominado Maní Split, elaborado con crema de maní tostado, dulce de leche, chocolate y cristales de sal.

La promoción estará disponible hasta agotar stock o hasta el cierre de los locales adheridos. Para aprovechar el beneficio, se recomienda consultar previamente las condiciones de cada sucursal, especialmente los medios de pago aceptados.