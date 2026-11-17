Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) estará en acción este fin de semana durante el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde intentará romper una racha negativa y volver a sumar puntos después de varias fechas sin éxito.

Este Gran Premio corresponde a la vigésima primera fecha del campeonato y se llevará a cabo en el Circuito Callejero de Las Vegas, que se caracteriza por tener 17 curvas y una longitud de 6,201 kilómetros.

La actividad en Las Vegas dará inicio el jueves por la noche con la primera práctica libre, programada para las 21:30 (hora de Argentina). Las siguientes dos sesiones de entrenamiento están previstas para el viernes a la una de la madrugada y a las 21:30.

El sábado será un día decisivo, ya que a la una de la madrugada se llevará a cabo la clasificación, mientras que el domingo, a la misma hora, se disputará la carrera.

El Gran Premio de Las Vegas llega con el título ya definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien se consagró como el campeón más joven de la historia con solo 20 años, conduciendo un Mercedes. Además, Mercedes ha asegurado el título en el campeonato de constructores, con una ventaja de casi 150 puntos sobre su inmediato perseguidor, Ferrari.

Colapinto atraviesa un momento complicado, ya que no ha logrado sumar puntos en las últimas seis fechas, una racha que comenzó en Azerbaiyán y continuó en los Grandes Premios de Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.