Inauguran la avenida Newbery con shows de Valentino Merlo, Los Peñaloza y Música para Volar
La celebración comenzará este viernes a las 18.30 y contará con espectáculos musicales, una exhibición de autos de Turismo Carretera y vehículos antiguos, puestos gastronómicos y actividades para toda la familia. La obra demandó una inversión superior a los 69.000 millones de pesos.
17/11/2026 | 12:49Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La Provincia inaugura este viernes la avenida Jorge Newbery
El acto será encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y comenzará a las 18.30. La jornada contará con shows de Valentino Merlo, Los Peñaloza y Música para Volar, una exhibición de vehículos de Turismo Carretera y autos antiguos, además de puestos gastronómicos.
La intervención demandó una inversión superior a los 69.000 millones de pesos y abarcó 4.420 metros. El corredor conecta Rosario con Funes y el Aeropuerto Internacional de Rosario, y es considerado un acceso estratégico para la circulación en el oeste de la ciudad.
Los trabajos incluyeron la duplicación de la calzada, la construcción de un puente sobre el arroyo Ludueña, una ciclovía, veredas, iluminación, semaforización y parquizado. También se ejecutaron obras hidráulicas y un emisario subterráneo que recorre más de la mitad del trazado.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la antigua avenida tenía un solo carril y que fue reemplazada por una traza con dos carriles por mano, cantero central y espacios para ciclistas. Además, señaló que en octubre comenzaron las tareas para construir un nuevo acceso al aeropuerto, una intervención que no estaba contemplada en el proyecto original.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, vinculó la obra con las mejoras previstas para la terminal aérea y la conectividad de la región. En tanto, el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, recordó que la remodelación formó parte del Acuerdo Rosario firmado entre el gobernador y el intendente Pablo Javkin.
Lectura rápida
¿Quién encabezará el acto? El acto será encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
¿Cuánto se invirtió en la intervención? La intervención demandó una inversión superior a los 69.000 millones de pesos.
¿Qué conecta el nuevo corredor? El corredor conecta Rosario con Funes y el Aeropuerto Internacional de Rosario.
¿Qué trabajos se realizaron en la obra? Se realizaron la duplicación de la calzada, construcción de un puente, ciclovía, veredas, iluminación, y obras hidráulicas.
¿Cuál fue la relación del Acuerdo Rosario con la obra? La remodelación formó parte del Acuerdo Rosario firmado entre el gobernador y el intendente Pablo Javkin.