El acto será encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y comenzará a las 18.30. La jornada contará con shows de Valentino Merlo, Los Peñaloza y Música para Volar, una exhibición de vehículos de Turismo Carretera y autos antiguos, además de puestos gastronómicos.

La intervención demandó una inversión superior a los 69.000 millones de pesos y abarcó 4.420 metros. El corredor conecta Rosario con Funes y el Aeropuerto Internacional de Rosario, y es considerado un acceso estratégico para la circulación en el oeste de la ciudad.

Los trabajos incluyeron la duplicación de la calzada, la construcción de un puente sobre el arroyo Ludueña, una ciclovía, veredas, iluminación, semaforización y parquizado. También se ejecutaron obras hidráulicas y un emisario subterráneo que recorre más de la mitad del trazado.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la antigua avenida tenía un solo carril y que fue reemplazada por una traza con dos carriles por mano, cantero central y espacios para ciclistas. Además, señaló que en octubre comenzaron las tareas para construir un nuevo acceso al aeropuerto, una intervención que no estaba contemplada en el proyecto original.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, vinculó la obra con las mejoras previstas para la terminal aérea y la conectividad de la región. En tanto, el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, recordó que la remodelación formó parte del Acuerdo Rosario firmado entre el gobernador y el intendente Pablo Javkin.