La Empresa Provincial de la Energía desplegó un operativo de emergencia en distintos puntos de Santa Fe para restablecer el servicio eléctrico tras el fuerte temporal registrado durante la noche del lunes. Las ráfagas de viento, que superaron los 80 kilómetros por hora, provocaron la caída de árboles y ramas sobre las redes de distribución.

Como resultado de los primeros trabajos, las cuadrillas lograron normalizar el suministro en Totoras, Puerto General San Martín, Barrancas, Capitán Bermúdez, Maciel, Casilda y Puerto Gaboto. En tanto, continúan las intervenciones en Rosario, San Lorenzo, Funes, Roldán, Granadero Baigorria y otras localidades afectadas.

Para acelerar las reparaciones, la empresa activó su Plan de Contingencia, que contempla el traslado de cuadrillas desde otras sucursales y la incorporación de contratistas privados. Los equipos realizan tareas de recambio de cables, levantamiento de postes dañados y reposición de elementos de protección de las líneas eléctricas.

Los trabajos se desarrollan en coordinación con Protección Civil y los gobiernos locales, que colaboran en el despeje de árboles y ramas caídas para garantizar condiciones seguras antes de volver a energizar las redes. En Rosario, las fallas se concentraron principalmente en sectores abastecidos por tendido aéreo y la restitución del servicio avanza de manera progresiva.

Desde la EPE informaron que los usuarios que registren inconvenientes pueden realizar sus reclamos a través de la Oficina Virtual, en el sitio oficial www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual, o comunicarse por WhatsApp al 3425101000. El operativo continuará hasta completar la normalización del suministro en todas las zonas afectadas.