Por Guillermo López

La visita del Papa y el tratamiento del Presupuesto hicieron que el reflector del escenario del Concejo Deliberante no enfocara a una concesión histórica (cumple 32 años) en Córdoba: la que corresponde a la Inspección Técnica Vehicular.

En el recinto del poder legislativo local, ayer lunes, en una sesión especial, se aprobó el pliego para renovar por 10 años la concesión de la ITV. Fue solo con los votos del peronismo ya que los ediles del Frente Cívico, la UCR y la Izquierda votaron en contra; el concejal del Bloque Ciudadanos se ausentó y el resto se abstuvo.

El nuevo contrato mantiene las tres sedes del servicio (avenida Cárcano, Circunvalación sur y avenida Japón), las cuales podrán adjudicarse a una misma empresa o a distintos operadores por separado. Es decir, la actual concesionaria –Opus Global- si oferta y gana puede operar las tres, dos, una o quedarse sin nada.

El oficialismo descartó algunos planteos de la UCR y el PRO durante el debate realizado semanas atrás, como eximir del pago a jubilados que cobren la mínima o utilizar el modelo de incluir a talleres privados como centros de control y espaciar las revisiones (dos o cinco años en el caso de los 0km) en lugar de hacerlas anuales. Propuestas que ya utilizan CABA y Mendoza pero que en Córdoba no se aplicarán. El argumento de los voceros del PJ fue que los talleres privados actuarían como “juez y parte”.

Con todo, en pocas semanas conoceremos quiénes se quedarán con este sistema que se estima que solo lo realiza el 40% del parque automotor de Córdoba, es decir unos 200.000 vehículos. Promediando los valores de los controles, un negocio que genera una facturación anual de al menos 10.000 millones de pesos.